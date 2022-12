Algérie: Cyclisme/Championnats arabes 2022 (contre-la-montre individuel/U23) - Hamza Amari en or, l'argent pour Cherki

KALBA (Emirats arabes unis) - Le cycliste algérien Hamza Amari a remporté la médaille d'or au contre-la-montre individuel (U23), alors que son coéquipier Salaheddine Cherki a décroché la médaille d'argent, mardi lors de la troisième journée des Championnats arabes jumelés (sur route, VTT et Para-cyclisme) qui se déroulent du 18 au 26 décembre aux Emirats arabes unis.

Un peu plus tôt, leurs compatriotes Djaouad Nehari et Nasr-Allah Semiani ont décroché respectivement les médailles d'argent et de bronze au contre-la-montre individuel (juniors garçons).

Le début de cette troisième journée du rendez-vous arabe a été marqué par la médaille d'or décrochée par Nesrine Houili au contre-la-montre individuel de la catégorie des moins de 23 ans (U23).

De leur côté, Sihem Bousebaâ a décroché la médaille d'argent du contre-la-montre individuel (juniors filles), alors que Zine-Eddine Merabet avait pris la médaillé d'argent au contre-la-montre individuel dans la catégorie para-cyclisme (C4 et C5).

Les deux nouvelles médailles portent le total de la moisson algérienne à dix médailles (3 or, 5 argent et 2 bronze).

Pour rappel, les deux premières médailles d'or ont été remportées au contre-la-montre par équipes (juniors garçons), grâce au quatuor, Nasr-Allah Semiani, Oussama Khellaf, Djaouad Nehari et Bachir Chennafi, et par Nesrine Houili au contre-la-montre individuel (U23).

Les quatre premières médailles d'argent avaient été décrochées par la sélection élite messieurs et les cadets garçons au contre-la-montre par équipes ainsi que le trio Malak Mechab, Siham Bousebaâ et Hanine Belatrous au contre-la-montre par équipes dames et par Djaouad Nehari.

De son côté, le cycliste Zine-Eddine Merabet avait décroché la médaille de bronze de la course en ligne (para-cyclisme).

Cette édition 2022 des Championnats arabes de cyclisme englobe les épreuves de cyclisme sur route, de VTT et de para-cyclisme, une compétition qualificative aux prochains Jeux olympiques 2024 de Paris (France).