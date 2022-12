Congo-Brazzaville: Formation - La France annonce le projet "Mosala" en faveur de la jeunesse congolaise

Lors de sa visite au Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage (Cefa), le 19 décembre à Brazzaville, la secrétaire d'Etat française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopolou, a annoncé la préparation du projet "Mosala" pour la formation qualifiante et l'employabilité des jeunes congolais.

Le soutien à la formation et l'emploi de la jeunesse est au centre du partenariat entre la France et le Congo, à en croire la secrétaire d'Etat française chargée du Développement, de la Francophonie et des partenariats internationaux. " La force du Congo c'est sa jeunesse. Et, les grands défis que nous avons partout dans le monde sont l'éducation et l'emploi des jeunes ", a souligné Chrysoula Zacharopolou.

En visitant le Cefa, elle a eu une idée de la volonté du gouvernement congolais à créer des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage avec l'appui de ses partenaires, la France et l'Union européenne, entre autres. Chrysoula Zacharopolou a, par ailleurs, salué l'envie d'apprendre affichée par les jeunes rencontrés dans les ateliers.

Le Cefa visité par la secrétaire d'Etat française est créé par décret 2009-190 du 24 juin 2009. Il assure une formation professionnelle en alternance : centre-entreprise, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, géré en partenariat avec le secteur productif.

" Nous formons des menuisiers, staffeurs, peintres, carreleurs, maçons, ferrailleurs, installateurs sanitaires, électriciens du bâtiment, métalliers, serruriers les frigoristes. La formation diplômante concerne 25% d'apprentis tandis qu'en entreprise c'est 75% ", a fait savoir la directrice générale dudit centre, Audrey Mpasou, en précisant que cette année l'établissement compte 344 jeunes en formation dont l'âge varie entre 16 et 30 ans, avec seulement 6% de filles.