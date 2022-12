Algérie: Cyclisme/Championnats arabes 2022 (contre-la-montre individuel/juniors) - L'argent pour Nehari, Semiani en bronze

KALBA (Emirats arabes unis)- Les cyclistes algériens Djaouad Nehari et Nasr-Allah Semiani ont décroché respectivement les médailles d'argent et de bronze au contre-la-montre individuel (juniors garçons), mardi lors de la troisième journée des Championnats arabes jumelés (sur route, VTT et Para-cyclisme) qui se déroulent du 18 au 26 décembre aux Emirats arabes unis.

Le début de cette troisième journée du rendez-vous arabe a été marqué par la médaille d'or décrochée par Nesrine Houili au contre-la-montre individuel de la catégorie des moins de 23 ans (U23).

L'Algérienne au palmarès riche a franchi la ligne d'arrivée de la course longue de 20 Km en tête, en 29m27sec, devant l'Emiratie Safia Al Sayer (29m 58sec) et la Syrienne Mirane Al Fares (32m59sec).

Un peu plus tôt, Sihem Bousebaâ a décroché la médaille d'argent du contre-la-montre individuel de la catégorie des juniors, devancée par la Syrienne Sandi Dergham, médaillée d'or mais devant l'Emiratie Houda Houssein, médaillée de bronze.

De son côté, le cycliste algérien Zine-Eddine Merabet a pris la médaillé d'argent au contre-la-montre individuel dans la catégorie para-cyclisme (C4 et C5). La médaille d'or est revenue à l'Emirati Ahmed El Badaoui.

Les deux nouvelles médailles portent le total de la moisson algérienne à huit médailles (2 or, 4 argent et 2 bronze).

Pour rappel, les deux médailles d'or ont été remportées au contre-la-montre par équipes (juniors garçons), grâce au quatuor, Nasr-Allah Semiani, Oussama Khellaf, Djaouad Nehari et Bachir Chennafi, et par Nesrine Houili au contre-la-montre individuel (U23).

Quatre médailles d'argent ont été également décrochées par la sélection élite messieurs et les cadets garçons au contre-la-montre par équipes ainsi que le trio Malak Mechab, Siham Bousebaâ et Hanine Belatrous au contre-la-montre par équipes dames et celle de Djaouad Nehari.

De son côté, le cycliste Zine-Eddine Merabet avait décroché la médaille de bronze de la course en ligne (para-cyclisme) .

Cette édition 2022 des Championnats arabes de cyclisme englobe les épreuves de cyclisme sur route, de VTT et de para-cyclisme, une compétition qualificative aux prochains Jeux olympiques 2024 de Paris (France).