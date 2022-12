Afrique Centrale: La santé sexuelle et reproductive des jeunes une priorité de santé publique

communiqué de presse

En Afrique de l'Ouest et Centrale, les adolescents (10- 19 ans) représentent 22% de la population. Le taux de grossesse chez les adolescentes de la région est plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale, plus d'une fille sur dix âgées de 15 à 19 ans donne naissance.

Les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive constituent 17% des causes de décès chez les adolescents. Au Togo, une étude a été menée dans les établissements disposant d'infirmeries scolaires, et a permis de révéler que 82% des élèves ne savaient pas qu'une fille pouvait tomber enceinte à son premier rapport sexuel.

Le Fonds Français Muskoka travaille à améliorer et renforcer l'accès des adolescent.e.s aux services d'information et prise en charge relative à leur santé sexuelle et reproductive (stratégie mobile, dépistage et prise en charge des IST/VIH et cancer du col de l'utérus, renforcement des infirmeries scolaires, intégration des soins de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes dans les formations sanitaires, renforcement des capacités des centres de jeunes, lutte contre le mariage précoce et autres formes de violence basée sur le genre).