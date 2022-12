Sierra Leone: La résilience des chrétiens qui ont confiance en Dieu, et par Dieu sont gardés dans l'espoir

Freetown — "Les chrétiens sont un peuple étrange parce qu'ils vivent dans un monde damné et pourtant ils affirment qu'il a été racheté", a déclaré l'archevêque de Freetown Eduardo Tamba Charles en citant le philosophe allemand Martin Heidegger.

L'occasion était le message de Noël, adressé au pays et partagé dimanche 18 décembre, sur le grand sens de la résilience dont a fait preuve la population entre le COVID-19 et les implications économiques conséquentes encore aggravées par la guerre en Ukraine.

"Une grande partie du monde était en train de se remettre de la pandémie de COVID-19 lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, la qualifiant d'"opération spéciale", dont les effets se font sentir dans le monde entier. Pourtant, au milieu de ces calamités, nous, les chrétiens, nous préparons à célébrer la naissance de Jésus-Christ, le Prince de la paix", déclare l'archevêque. "Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez nous, les chrétiens ?". Sommes-nous fous ou indifférents à toutes ces souffrances ?", s'interroge-t-il, soulignant que malgré les difficultés, notamment les conflits et les guerres dans de nombreux pays africains, les chrétiens gardent l'espoir.

Les économies fragiles de nombreuses nations, notamment celles des pays en développement, sont sur le point de s'effondrer sous le poids du coût élevé des combustibles fossiles et des produits de première nécessité. "Dans de nombreuses régions du monde, y compris sur le continent africain, il y a des conflits et des guerres de différents types et degrés. Ajoutez à cela les catastrophes naturelles, telles que les inondations, les glissements de terrain, les sécheresses et les famines causées par des conditions météorologiques défavorables attribuées au réchauffement de la planète et au climat", déclare l'ordinaire local de l'archidiocèse de Freetown, en félicitant le peuple de Dieu pour sa résilience au milieu de ces épreuves accablantes.

L'archevêque, qui est également président du Conseil interreligieux de Sierra Leone (IRCSL), a rappelé comment "Dieu tout-puissant a décidé d'envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité du péché dans une situation plutôt désordonnée dans le monde. L'intention de Dieu, a déclaré le président de l'IRCSL, était aussi de rendre à l'homme et à la femme leur noble origine de créatures à l'image et à la ressemblance de Dieu et de les rendre cohéritiers de son royaume par son Fils, Jésus-Christ.

L'archevêque Tamba Charles a encouragé les fidèles en détresse à ne jamais perdre la foi en Dieu. "C'est dans des situations difficiles, comme celles que vivent les gens, que Jésus est né. Le monde n'a pas changé, même si la population mondiale a beaucoup augmenté, si la technologie s'est énormément développée et si les services médicaux ont fait de grands progrès, le désir des hommes et des femmes de dominer leurs semblables et, dans certains cas, de les exploiter pour leur propre bénéfice, n'a pas changé."

"Bien que nous soyons conscients et, dans la plupart des cas, beaucoup d'entre nous sont victimes des conditions économiques et climatiques difficiles de nos pays ou de nos communautés, nous croyons néanmoins que Dieu est digne de confiance et qu'il apportera donc finalement la paix qu'il a promise à son monde. C'est dans cet esprit que nous célébrons chaque année avec joie la naissance de Jésus-Christ, confiants que la paix que Dieu a promise au monde par son Fils deviendra un jour, à la manière et au temps de Dieu, une réalité. En attendant, soyons les ambassadeurs de Dieu pour la paix, l'amour, le pardon et la réconciliation dans les situations de haine et de conflit", a-t-il conclu.