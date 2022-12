Afrique Centrale: Nord-Kivu - Pas de déviation ni pont de fortune, plus d'une semaine après l'effondrement du pont Lume

Aucun pont de substitution ni aucune déviation n'est construite pour soulager les usagers de la route nationale numéro 4, sur son tronçon Beni-Kasindi, une semaine apres l'effondrement du pont Lume (Nord-Kivu). La société civile de la cité frontalière de Kasindi déplore la lenteur dans l'exécution des travaux de construction d'un pont de fortune d'urgence pouvant faciliter l'évacuation des personnes et produits de première nécessité.

Et du coup, la rupture du trafic sur ce tronçon a occasionné la hausse généralisée du prix des produits de première nécessité importés dont le carburant, notamment dans les régions de Beni et Butembo.

La création d'une voie de déviation avait été annoncée par les autorités militaires au lendemain de l'effondrement du pont Lume. Plus d'une semaine après, elle n'a toujours pas été mise en place. Joel Kitausa, vice-président de la société civile de Kasindi, déplore la lenteur des travaux exécutés par l'Office des routes, au regard des conséquences causées par la rupture prolongée du trafic.

" Il y a beaucoup de lenteur. Aujourd'hui ils (NDLR : les gouvernants) peuvent amener un ou deux camions-bennes de moellons et deux jours après, rien ne va se faire. Donc nous ne savons pas si ces travaux vont finir après une semaine ou deux, parce qu'il y a beaucoup de lenteur. Vous savez c'est une route transafricaine, et quand elle est coupée pendant plus de deux jours, ça impacte négativement sur le vécu quotidien de la population ", explique Joel Kitausa.

Radio Okapi n'a pas pu avoir la réaction de l'Office des routes. Toutefois, Elvis Kiyaya, attributaire du tronçon routier Kasindi-Bulongo, affirme que dans moins d'une semaine, un pont de fortune sera opérationnel sur la rivière Lume :

" L'Office des routes a confectionné un rapport qu'il a envoyé à Goma et Goma l'a envoyé à Kinshasa. Maintenant toutes les dispositions sont prises par le gouvernement provincial et central, nous avons eu l'autorisation de commencer les travaux de ce pont de fortune. Tous les partenaires et tous les autres attributaires sont à pied d'œuvre pour que ces travaux n'atteignent même pas la fin de cette semaine. Je pense que dans tout au plus quatre jours, on aura déjà un bon résultat ".

Des centaines de véhicules sont bloqués de part et d'autre du pont Lume depuis son effondrement, le 9 décembre.