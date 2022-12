Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Hausse des prix des denrées alimentaires

La hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires ainsi que des produits manufacturés est constatée depuis une semaine sur le marché de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Les femmes ménagères se plaignent de cette hausse et ne savent plus à quel saint se vouer. La Fédération des entreprises du Congo (FEC) attribue cette surchauffe sur le marché à l'acheminement irrégulier des marchandises par la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) ainsi qu'à l'enclavement de la province du Kasaï-Oriental.

La flambée de prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité menace le panier de la ménagère à Mbuji-Mayi depuis la semaine dernière.

Esperance, une ménagère, ne sait plus faire face aux besoins de sa famille pendant cette période des festivités :

" Au marché, ça ne va pas. Il y a hausse de prix. Les choses ont vraiment atteint une dimension plus élevée. Le carton de poulet qu'on achetait à 50 000, 52 000 actuellement maintenant là c'est à 85 000(Ndlr Franc congolais). Le colis de bons poissons salés qu'on achetait a 170 quelques, aujourd'hui c'est à 250, 230(Ndlr Franc congolais). C'est vraiment compliqué au marché. On ne sait même pas comment faire pour les enfants et avec les festivités qui commencent d'ici-là, c'est vraiment compliqué ".

A la Fédération des entreprises du Congo(FEC) au Kasaï-Oriental, l'on parle du mauvais état des routes et de l'acheminement irrégulier des wagons des marchandises par la SNCC.

" Tout cela est dû aux problèmes des routes et aux problèmes de traction de la SNCC. Et ça pose un problème comme d'habitude. C'est toujours ça. Et aujourd'hui la SNCC n'a pas assez de wagons et cette situation est connue et ne permet pas à la province du Kasaï-Oriental de faire face à l'approvisionnement régulier ", affirme un responsable de la FEC.

Du côté de la SNCC, la direction générale affirme avoir pris toutes les dispositions pour acheminer avant la fin de l'année un nombre important de wagons contenant les denrées alimentaires ainsi que les produits de première nécessité.