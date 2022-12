Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Le territoire de Kalehe enclavé à cause des pluies

Le territoire de Kalehe, dans la province du Sud-Kivu est enclavé depuis plus d'un mois à cause de toutes les routes qui sont délabrées et les ponts cassés à la suite de fortes pluies qui se sont abattues, en novembre dernier, sur cette partie de la province. Cet enclavement a occasionné la hausse des prix des biens de première nécessité.

A l'approche des fêtes de fin d'année, le président de la société civile de Kalehe, Delphin Birimbi, appelle le gouvernement à sauver les habitants de Kalehe enclavés :

" C'est depuis les fortes pluies du 17 novembre dernier que le territoire de Kalehe avait été totalement enclavé suite aux coupures des routes, la RN2 (Ndlr route nationale numero 2) Bukavu-Goma entre Minova et Kasheke, ainsi que la RN3 (Ndlr route nationale numero 3) Bukavu-Kisangani dans son tronçon Miti-Hombo. Maintenant pendant cette période où nous approchons de la fin de l'année 2022 et début de l'année 2023, sur la question des routes, les motos ne circulent plus, les véhicules ne passent plus ".

D'apres lui, les populations du territoire de Kalehe sont dans une misère accablante car la situation socio-économique est devenue très difficile à cause de l'enclavement.

" Une mesurette de la farine de manioc qui coutait 500 Franc congolais (0.25 USD) revient aujourd'hui à 1 500 Franc (0.75 USD), une mesurette de haricot passe de 2.000 Franc (1 USD) à 4.000 Franc congolais (2 USD). Les autres produits de première nécessite en provenance des villes comme Goma et Bukavu ne savent plus arriver dans les grandes agglomérations de Kalehe tels que Nyabibwe, Bulambika et autres ", a déploré Delphin Birimbi.

Pour se déplacer, a expliqué le président de la société civile de Kalehe, il y a des gens qui passent par le lac Kivu, s'exposant ainsi aux risques de noyade, surtout en cette saison pluvieuse.