Congo-Kinshasa: Nyiragongo - Les autorités locales de Bukumu octroient 30 hectares à la communauté humanitaire

Les autorités locales de la chefferie de Bukumu, dans le territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu) octroient trente hectares à la communauté humanitaire pour leur permettre de réaliser des travaux de construction d'abris pour des déplacés de guerre, exposés au danger et aux diverses intempéries. Mais également, pour libérer les écoles occupées et désengorger certains sites de campement spontanés afin d'éviter les maladies d'origine hydrique.

Les travaux d'aménagement, débutés en octobre dernier par la communauté humanitaire, consistent à aménager le site pour accueillir les déplacés.

Le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR), par exemple, s'emploie à la construction des abris. A ce jour, au moins mille abris ont déjà été construits par cette agence onusienne sur les six mille prévus. C'est pour accueillir, dans un premier temps, les personnes déplacées les plus vulnérables : enfants non accompagnés, femmes enceintes, personnes de troisième âge et personnes vivant avec handicap notamment. Le premier transfert de ces déplacés se fera incessamment, indique le HCR.

Le but est de désengorger certains sites de campement crées spontanément et de prévenir les accidents et les maladies d'origine hydrique, disent les humanitaires.

De son côté, l'UNICEF, à travers son partenaire YME Grands lacs, se concentre sur l'aménagement des installations sanitaires, avec la construction des toilettes et l'approvisionnement en eau.

La MONUSCO, quant à elle, à travers son génie militaire, apporte son appui à l'ouverture de l'accès vers le site, long d'environ 3 km. Cela permettra de faire l'approvisionnement en eau par citernes.

On note également la présence de l'OMS et bien d'autres partenaires.

Environ 50 000 ménages de Rutshuru et de Nyiragongo fuyant la guerre sont répartis dans plus ou moins une centaine de centres collectifs et sites spontanés parsemés dans le territoire de Nyiragongo.

Ces personnes sont arrivées en trois vagues, depuis le mois de juin dernier.