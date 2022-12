Egypte: Al-Sissi examine avec le secrétaire d'Etat américain le renforcement du partenariat stratégique bilatéral

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu mercredi à Washington, avec le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a indiqué le porte-parole de la présidence de la république, Bassam Radi.

M. Blinken s'est félicité de la visite du président Al-Sissi à Washington, laquelle s'inscrit dans le cadre du renforcement des rapports "constructifs et positifs" reliant les deux pays et les deux peuples amis, tout en confirmant l'engagement de l'administration américaine à raffermir la coopération conjointe tous azimuts et à soutenir les efforts inlassables de l'Egypte pour réaliser sécurité, stabilité et développement dans la région.

Selon M. Radi, les deux côtés ont échangé les vues sur les questions africaines au vu de la tenue du sommet USA-Afrique et le Président a souligné, à cet égard, le besoin de l'Afrique d'une infrastructure continentale complète renforçant la mise en œuvre des initiatives ciblant le continent noir et ce par le biais d'un important projet international mobilisant les ressources et le soutien des superpuissances et les expertises mondiales de développement pour cristalliser une vision globale qui s'avère indispensable pour faire réussir les efforts de développement dans le continent.

L'entrevue s'est de même axée sur le barrage éthiopien de la renaissance et le chef d'Etat égyptien a affirmé l'attachement de l'Egypte à l'application des principes du droit international y afférents, jugeant importante la conclusion d'un accord juridique contraignant pour le remplissage et le fonctionnement du GERD afin de préserver la sécurité hydrique de l'Egypte.

De son côté, M. Blinken a mentionné que son pays soutenait les efforts du règlement de cette crise de manière à réaliser les intérêts des diverses parties tout en prenant en considération la grande importance de l'eau du Nil pour l'Egypte.

Les deux bords ont affiché leur souci de conforter et d'approfondir leur partenariat stratégique et prolongé qui constitue un pilier important pour sauvegarder la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient tout en aspirant à accroître la coordination et les consultations durant la prochaine période vis-à-vis des diverses questions politiques et sécuritaires d'intérêt commun.