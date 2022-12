Cote d'Ivoire: Identification des populations- Le ministre Vagondo Diomandé inaugure un site rénové de l'Oneci

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a procédé, le lundi 19 décembre 2022 à Abidjan, à l’inauguration du site cathédrale de l’Office national de l’état civil et de l’identification (Oneci), en vue de favoriser amélioration de la qualité du service. Rapporte le Cicg.

« Je suis heureux de procéder aujourd’hui à la remise de cet espace, un centre d’accueil aménagé avec l’appui de l’Union européenne et des véhicules en appui au développement des équipements et logiciels dans les centres d’état civil. L’Oneci joue un rôle important et doit se doter de moyens humains et matériels nécessaires pour satisfaire aux besoins d'exigence d’excellence », a affirmé le ministre Vagondo Diomandé. Comme rapporte par cette source officielle.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a traduit la gratitude du gouvernement ivoirien à l'Ue pour son appui à la réhabilitation du site qui concourt à la modernisation et à l'amélioration de la performance de l’Oneci.

A en croire le ministre, la modernisation de l'état civil constitue un outil important d’aide à la décision et à la gestion des politiques publiques au développement.

Cette modernisation, a-t-il fait savoir, s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de l'état civil dont l’objectif reflète la volonté du gouvernement de sécuriser et de rendre fiable l’enregistrement des faits d’état civil. « La priorité du gouvernement est de faire progresser la Côte d’Ivoire en matière de sécurité mais aussi de consolider les acquis économiques, sociaux et démocratiques », a-t-il soutenu.

Le directeur général de l'Oneci, Christian Ago Kodia, s’est pour sa part réjoui de la rénovation du site cathédrale de l’Oneci. Chose qui va insuffler une nouvelle dynamique, la rendra plus attrayante et permettra à l'office d’accomplir sa mission avec rigueur et efficacité.

L’ambassadrice de l'Ue, Francesca Di Mauro, a indiqué que ce cadre rénové contribuera à une meilleure fréquentation de l’Oneci ainsi qu’à une augmentation des inscriptions au registre de l’état civil.

Pour elle, la stratégie nationale d’identification est d'une importance capitale pour un développement inclusif et harmonieux.

Rappelons que l’Onecia bénéficié d’une première rénovation en 2021 de son bâtiment situé en face de la Cathédrale St Paul au Plateau. Des travaux de rénovation ont encore été réalisés par Civipol, cette fois, en 2022, pour aménager tout le site abritant le bâtiment, par le revêtement du sol, l’aménagement de parking, construction de hangars