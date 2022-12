Sénégal: Financement des Tpme sénégalaise - La Bnde et l'Afd mettent en place une ligne de crédit de près de 10 milliards de FCFA

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) obtient auprès de l'Agence française de développement (Afd) un financement de 15 millions d'euros soit près de 10 milliards de francs Cfa.

Selon Thierno Seydou Nourou Sy cette convention permettra de mieux prendre en charge quatre objectifs majeurs de la Bnde. Il s'agit, dit-il, de faciliter l'octroi de crédits à l'investissement en faveur des Très petites et moyennes entreprises (Tpme) pour des projets à forts impacts sociaux-économiques et environnementaux.

Pour le directeur général de la Bnde, elle permettra d'améliorer l'inclusion financière, en particulier des femmes, par la stimulation et le financement du secteur des Systèmes financiers décentralisés (Sfd), notamment en milieu rural.

A en croire, M. Sy, le financement va permettre à la Bnde de renforcer ses capacités et consolider sa position de banque publique inclusive et durable dans les régions de Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Louga, et dans d'autres zones en fonction de leurs besoins.

Thierno Seydou Nourou Sy confie également qu'à travers ce crédit la Bnde va optimiser sa participation aux efforts du gouvernement dans la recherche de l'équité territoriale grâce à la mise en place d'un dispositif de financement dédié au développement des zones rurales en favorisant une synergie économique nationale entre les terroirs.

Une subvention de près de 330 millions de FCFA

Par ailleurs, M. Sy indique qu'il est important de signaler qu'en plus de cette enveloppe de 15 millions d'euros, l'Afd a aussi mis en place une subvention de 500 mille euros soit près de 330 millions de francs Cfa. Cette subvention, selon lui, est dédiée au renforcement des capacités opérationnelles et commerciales du marché des Tpme, de la micro finance et de la chaîne de valeur agricole dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2022-2026 delà Bnde.

Pour sa part, le directeur général de l'Afd Dakar souligne que depuis quelques années qu'il est à la direction de cette agence, ils n'ont pas instruit et signé aussi vite une convention de financement, notamment non souverain (n'engageant pas la garantie de l'Etat) que celle conclue avec la Bnde.

Tout cela, explique Mihoub Mezouaghi, a du sens et traduit la confiance réciproque entre les deux institutions. " Nous partageons une ambition qui est de contribuer au financement du secteur privé et soutenir l'investissement privé ", dit-il.

Il soutient que ce partenariat est stratégique et vise l'investissement dans les secteurs prioritaires inscrits dans le Sénégal émergent (Pse) avec notamment les projets portés dans la revitalisation de la chaîne de valeur agricole, les énergies renouvelables, l'entreprenariat entre autres.