Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices du marché renouent avec une évolution positive ce 20 décembre 2022

Les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec une évolution positive ce mardi 20 décembre 2022 après leur contreperformance de la veille.

L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), progressa ainsi de 0,49% à 199,25 points contre 198,27 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a gagné 0,23% à 162,54 points contre 162,16 points la veille.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions s'est redressée de 29,659 milliards, à 5997,442 milliards de FCFA contre 5967,783 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est en baisse de 14,515 milliards, passant de 8911,501 milliards de FCFA le 19 décembre à 8896,986 milliards de FCFA ce 20 décembre 2022.

La valeur totale des transactions est également dans une logique de baissé, s'établissant à 915,993 millions de FCFA contre 2,697 milliards de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 3 165 FCFA), NSIA Bank Côte d'Ivoire (plus 5,17% à 6 200 FCFA), Total Sénégal (plus 4,42% à 2 600 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 1 250 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 3,64% à 5 445 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 5,80% à 650 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 5,06% à 750 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 6 715 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,33% à 1 050 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,14% à 1 145 FCFA).