Guinée: Ll'union nationale des jeunes orpailleurs agréés de Guinée officiellement lancée

Le chapiteau du palais du peuple a servi de cadre à une grande cérémonie de lancement officiel de l'Union nationale des jeunes orpailleurs agréés de Guinée (UNAJOG) ce samedi 17 décembre 2022.

Cette cérémonie qui a connu une forte mobilisation des acteurs du secteur a été marquée par la présence du tout puissant El hadj Baila Ly, parrain de l'UNAJOG mais aussi de doyens du secteur comme El hadj Bakary Sakho.

Dans leurs discours, El hadj Baila Ly et El hadj Bakary Sakho ont tout à tour vivement félicité les membres de l'UNAJOG avant d'appeler à l'unité et l'entente pour l'atteinte des objectifs que s'est fixé l'équipe.

Prenant la parole, Oumar Diawara vice-président de l'UNAJOG a fait savoir que cette organisation est apolitique, non gouvernementale et elle a pour rôle la promotion et protection des orpailleurs en République de Guinée.

" Il est très facile de dire en conférence de presse qu'il n'y a pas de problème au sein de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Même le président Mamadi Doumbouya n'a pas ignoré la jeunesse. Qui peut ignorer la jeunesse ? C'est pourquoi, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Dans une association où les avis de certains ne sont pas pris en compte, d'autres sont complètement sous estimés et ignorés, la chose à faire c'est de montrer que l'on peut mieux faire dans l'union, l'entente et la paix. Nous sommes engagés plus que jamais à faire évoluer le secteur de l'orpaillage en Guinée ", a-t-il indiqué.

Et Monsieur Diawara de poursuivre : " Il faut laisser le secteur de l'orpaillage aux spécialistes qui sont là-bas. Il faudrait pas que des personnes lient leurs affaires personnelles à notre structure. Nous ne sommes contre personne. Nous voulons règlementer le secteur parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Il ne faut pas prendre la personne physique et dire qu'il est bonne et qu'il a fait ça et ça. Quand il s'agit du secteur d'or, nous avons des droits et des devoirs. Si vous voyez l'ancien bureau aujourd'hui, des postes de responsabilité n'ont pas été donnés aux jeunes. Il y a un président de la République de même âge que nous qui est en train de faire de bonnes choses au Burkina Faso ".

De son côté, Mory TRAORÉ, président de l'UNAJOG a énuméré quelques priorités de sa structure.

" L'union nationale des jeunes orpailleurs agréés de Guinée a pour principaux objectifs: recencer et organiser les acteurs de l'orpaillage en Guinée ; Mener des études sur les problèmes que rencontrent les professionnels du secteur afin de trouver des solutions; Servir de cadre au règlement de tout litige entre acteurs de l'orpaillage ; La féminisation du secteur de l'orpaillage parce qu'on a constaté qu'il y a moins de femmes dans le secteur, (... ) ", affirme le patron de l'UNAJOG.