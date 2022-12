Sénégal: Kaffrine / Candidature du président Macky Sall en 2024 - " Bennoo " valide et démarre son programme

Sur convocation du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, l'assemblée générale ordinaire de l'Alliance pour la République (Apr) et la coalition " Bennoo Bokk Yaakaar " (Bby), tenue dimanche, à Kaffrine, a constitué un tournant décisif pour les militants et soutiens du président Macky Sall. Fortement mobilisés autour de leur maire, ces militants ont unanimement plébiscité et porté la candidature du président Macky Sall, pour la prochaine présidentielle, et comptent s'inscrire dans cette dynamique jusqu'à sa réélection, en 2024.

Pour l'instant, les militants du " Bennoo " de Kaffrine ne font plus partie de la polémique autour de la candidature de Macky Sall en 2024, mais se disent plus favorables aux programmes politiques qui les attendent sur le terrain et les stratégies à dérouler pour faire réélire le président Macky Sall, en 2024. Déjà pour ce programme spécifique, un effectif de 234 comités a été reconverti en comités électoraux pour mieux assurer le travail de massification à la base. Et ce à côté des sensibilités de femmes et de jeunes de toute la région de Kaffrine qui sont appelés à se mobiliser dès à présent pour le combat en 2024.

Pour les responsables de la mouvance présidentielle de Kaffrine, qui ont profité de l'occasion pour sceller l'unité, " la réélection du président Macky Sall est un pari qui ne peut s'obtenir que sur la base de l'unité et la cohésion ". Selon le ministre Abdoulaye Saydou Sow, ce programme sera parallèlement poursuivi par la mise en œuvre des autres réalisations convoitées par les différents programmes et projets de l'État. Surtout dans le secteur routier où, en dehors de l'amélioration de la voirie urbaine telle que demandée par le président lui-même, la réalisation des routes secondaires à Malème Hoddar, de Nganda à Diamagadio et Mbirkilane/Mabo constitue des priorités phares pour les transactions commerciales intercommunautaires à Kaffrine et un facteur de croissance sûr dans une région étiquetée grenier agricole du bassin agricole.