Afrique de l'Ouest: Mbour/Dr Bakary Samb de Timbuktu institute en plaidoyer pour la cohésion et la paix sociale - " Le Sénégal, un ilot de stabilité dans un océan d'instabilité "

Docteur Bakary Samb, le directeur régional de Timbuktu Institute s'est prononcé autour du thème : La paix et la cohésion sociale, un thème développé lors de la 40ième édition du Gamou annuel de son défunt père.

A l'en croire, la présente édition s'est tenue dans un contexte particulier. Le Sénégal s'y présente comme un ilot de stabilité dans un océan d'instabilité.

En termes clairs, la porte ouest africaine ouverte sur l'océan Atlantique vit une réalité autre que celle d'autres pays frontaliers et de la sous-région. A l'en croire, plusieurs facteurs combinés y militent pour le présenter en un Etat solide. Docteur Bakary Samb a évoqué la fragilité des autres pays frontaliers de notre pays.

Le Sénégal, pour lui, a su garder son modèle démocratique, inclusif pour un ancrage de l'esprit citoyen. L'approche de nombreuses échéances à l'horizon sont d'ailleurs, selon le docteur Saliou Samb, une source d'aspiration de pacification de l'espace politique et économique et un canon pour le renforcement de la cohésion sociale. Il a invité par conséquent les Sénégalais de tous bords à la raison pour la sauvegarde de sa stabilité et de sa paix sociale. Selon lui, elles constituent sa richesse la plus valeureuse, plus même que le gaz et le pétrole.

Le thème lié à la paix et la cohésion sociale, selon lui, est développé en communion avec les familles religieuses, et à l'occurrence a reçu l'onction du Khalife général des mourides et de celui des Tidianes.

Sur la question de la promotion de l'éducation coranique avec les daaras modernes, Docteur Bakary Samb a abordé deux problématiques dont celle de l'insertion socio-professionnelle des arabisants et "fils' 'des daaras.

A l'en croire, le phénomène Boko Haram au Nigéria prend ses origines dans des difficultés d'insertion de diplômés dans d'autres langues que la langue officielle. Ils ont ainsi fini par bannir l'école officielle.

Docteur Samb a loué dans la foulée les efforts entrepris par le président Macky Sall qui a reconnu un Bac arabe et la réouverture à l'Ecole nationale d'administration d'une section pour les arabisants.

En ce sens, la famille de Feu Cheikh Samb coordonnée par Docteur Bakary Samb s'inscrit dans l'orientation d'animer un institut de formation islamique et coranique.

Selon lui, dans ce cadre, de jeunes Sénégalais pourront y être instruits en arabe avec les nouvelles technologies modernes de communication, en agronomie et en informatique, gages de leur insertion socio-professionnelle.

Pour lui, cela recoupe avec la dynamique enclenchée par le chef de l'Etat en allant à la rencontre des fédérations des daaras et de maîtres coraniques.