Cameroun: Fin de parcours pour La cuvée 2021-2022 du CPFF d'Akwa

Les 129 apprenants de la promotion "Ndomè Moukoko" ont reçu leur parchemins des mains de leur marraine madame Ndome Moukoko 3è adjoint au Maire de la ville de Douala Le jeudi 15 décembre 2022

Le Centre de Promotion de la Femme et de la Famille d'Akwa vient de mettre sur le marché de l'emploi 129 apprenants et apprenantes arrivés en fin de formation. C'était au cours d'une cérémonie solennelle marquée par la présence de l'autorité administrative compétente , du déléguée régionale de la promotion de la Femme et de la famille du littoral , la marraine de ladite promotion NDOME MOUKOKO, le déléguée départementale de la promotion de la Femme et de la famille du Wouri , du déléguée départementale de l' emploi et de la formation professionnelle du Wouri et du directeur du CPFF d'Akwa.

Ces 129 lauréats sont issus de plusieurs filières de formation à savoir , Esthétique , Coiffure , Hôtellerie, Restauration , Décoration , les Tic ( technologies de l'information et de la communication ) ... Ce sont des produits prêts pour intégrer et par ricochet s'insérer dans l'univers de l' emploi au Cameroun. " Nous ne les formons pas pour qu' ils restent au quartier, nous les formons pour que dès qu'ils sortent d' ici , qu'ils commencent à travailler... ils sont au total 129 , mais nous avons remis 183 diplômes. Pourquoi ce gap , parcequ' il y'en a qui ont fait deux formations notamment en coiffure et en esthétique " relève le directeur du CPFF d'Akwa , Bonna Elessa.

En guise de félicitations et d'encouragement , la Marraine Ndome Moukoko a remis séance tenante aux 6 lauréats 1ere de chaque filière , un important don constitué des machines à coudre , du séchoirs destinés à la coiffure , des matériels d'informatiques et d' esthétiques ..." J'ai été honorée d'avoir été choisie pour la promotion 2021 - 2022 comme Marraine du Centre de Promotion de la Femme et de la famille d'Akwa...nous avons pensé qu'il fallait marquer cette année par un don particulier pour l'épanouissement de ces jeunes filles qui intègrent désormais le monde de l'emploi ...

Il leur fallait des outils pour être actives sur le terrain. Voilà pourquoi nous leur avons offert à chacune d'elle , le matériel adéquat pour leur réinsertion socio - professionnelle et être opérationnelles .En tant que Marraine et autorité municipale, je leur conseille discipline, travail et persévérance... j'encourage davantage ce centre qui permet d'assurer la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes en déperdition scolaire " affirme la Marraine Ndome Moukoko.

La Marraine Ndome Moukoko exhorte au passage les lauréats à mettre en valeur les connaissances acquises . " Quant aux lauréats de ce jour ( jeudi 15 décembre 2022 ) , les attestations que vous recevez représentent la reconnaissance de la nation quant à la formation que vous avez reçue au centre de Promotion de la Femme et de la famille d'Akwa . Si ce savoir - faire n'est pas utilisé pour un emploi ou un auto emploi je crains que ce parchemin ne soit que du papier... Allez donc au-delà du folklore de cette journée, et mettez - vous au travail.

Utiliser votre savoir -faire pour créer des emplois , votre épanouissement social passe par là . Certes vous allez rencontrer des difficultés, mais c'est à force de travail et de discipline que vous y arriverez ... mes chères enfants, votre marraine sera toujours à vos côtés . Je vous rassure de mon accompagnement inconditionnel dans la mesure du possible pour que l'insertion professionnelle des meilleures lauréates soit effective . J'invite toutes les autorités et élites ici présentes à se joindre à moi afin que nous unissions nos forces dans la lutte contre la pauvreté juvénile en cherchant les voies et moyens pour assurer l'autonomisation économique de cette jeune génération donc certains sont issues des familles démunies... " martele la Marraine Ndome Moukoko.

En prenant la parole, madame la déléguée régionale du ministère de la promotion de la Femme et de la famille pour le littoral, a salué les efforts de ce centre de formation qui contribue à la formation puis l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. " Le gouvernement camerounais sera très ravi de savoir que la population utilise ce centre à des fins utiles . Aujourd'hui, le CPFF d'akwa a transformé la vie de ces enfants...ils sont arrivés ici à un niveau zéro...mais je vous assure , ils repartent avec des têtes bien faites .

Ce sont des produits prêts pour le marché de l'emploi...Vous avez fait preuve de beaucoup d'abnégation pour franchir ce stade...toutefois, les connaissances que vous avez acquises ne doivent pas être négligées ...Vous devez les mettre en pratique. Concevez les projets , mettez- les au financement du fond rotatif du projet ppte, qui finance les micros projets des femmes au centre de Promotion de la Femme et de la famille. " conseille la déléguée régionale du ministère de la promotion de la Femme et de la famille du littoral .

Les lauréats du jour n'ont pas dissimulé leur joie et leur satisfaicit au terme de cette cérémonie . " Nous sommes ici depuis un an . J'ai suivi la formation en esthétique et en coiffure. Les 6 mois se sont passés dans de très bonnes conditions, nous avons fait 4 mois à l'institut et 2 mois en stage. Avec ce que nous avons appris sur le terrain , l'insertion professionnelle peut être facile ... un grand merci à l'endroit de notre marraine...je lui tire d'ailleurs , un coup de chapeau pour l'organisation et les facilités mises à notre disposition... réagit l'apprenante Djomo Martiale de la filière esthétique et coiffure .

Le directeur du CPFF d'Akwa dans son allocution, encourage les lauréats à cultiver l'esprit de l'effort et de persévérance à l'image de la Marraine Ndome Moukoko. " En ce 15 décembre 2022 , le centre de Promotion de la Femme et de la famille d'Akwa, met à la disposition du marché de l'emploi, des hommes d'affaires et partenaires professionnels que vous êtes, 129 professionnels de divers domaines, bien formés et suffisamment qualifiés pour accompagner notre pays le Cameroun dans sa marche vers le développement ... " souligne le directeur du CPFF d'Akwa.

Le CPFF d'Akwa et ses principales difficultés.

Au cours de cette cérémonie solennelle de remise des parchemins de fin de formation , le directeur du CPFF d'Akwa Bonna Elessa a aussi saisi l'occasion pour décrire les problèmes que fait face le CPFF d'Akwa au quotidien. Des goulots d'étranglement qui plombent l'essor dudit centre . Il évoque entre autre , l'étroitesse du Centre, la vétusté du bâtiment ayant déjà plus de 60 ans d'âge . " Il y'a une bonne partie de nos apprenants que nous ne pouvons pas encadrer compte tenu de notre espace suffisamment reduit et des ateliers qui ne nous permettent pas d'avoir le maximum de personne qu 'aurait souhaité " relève le directeur du CPFF d'Akwa Bonna Elessa.

Présentation du CPFF d'Akwa.

Le Centre de Promotion de la Femme et de la Famille d'Akwa est une structure spécialisée du ministère de la promotion de la Femme et de la famille. Créé en 1969 par l'organe des femmes de l'Union Nationale du Cameroun, le centre socio ménager de l'époque est devenu en 1977 , Maison de la Femme sous la tutelle du Ministère des affaires sociales et de la condition féminine. En 1998 , la maison de la Femme d'Akwa est devenue centre de Promotion de la Femme . Et en faveur d'un remaniement ministériel intervenue en 2008 , le CPFF devient le CPFF ( centre de Promotion de la Femme et de la famille.

Le Centre de Promotion de la Femme et de la famille de Douala Akwa forme actuellement dans les domaines de l'hôtellerie, Restauration , la coiffure et esthétique ; la couture et décoration , la bureautique en ce qui concerne les formations permanentes , des formations à la carte en teinture, la transformation des produits, en agro - pastorale sont également organisées pour les femmes ou groupes de femmes qui le sollicitent .Dans le cadre de ses missions de suivi et d'autonomisation des femmes, le CPFF dispose des fonds rotatifs permettant d'accompagner les apprenantes en fin de formation pour leur installation à leur propre compte. Ces micro- crédits sont également ouverts aux autres femmes qui le désirent après étude de leurs projets .

Les partenaires du CPFF d'Akwa ( Hôtels, Instituts de beauté , secrétariats bureautiques , ateliers de coutures ...) participent en grande partie à la formation des apprenantes qui dure 6 mois dans le centre et 3 mois dans les lieux de stage .Ils participent aussi à leur évaluation à hauteur de 30 % dans la note finale. Parmi les lauréats de ce jour, beaucoup ont déjà été recrutés ainsi qu'il suit :

Hôtellerie restauration : 69 inscrits dont 58 finissants et 35 apprenants insérés jusqu'à ce jour . Soit un taux d'insertion direct de 60, 34 % . Coiffure : 38 inscrits font 34 finissants et 8 apprenantes insérés jusqu'à ce jour , soit un taux d'insertion de 44, 44 % . Esthétique : 70 inscrits dont 66 finissants 12 apprenants insérés jusqu'à ce jour, soit un taux d'insertion de 46, 15 % . Informatique : 8 inscrits dont 6 finissants et 5 apprenants insérés jusqu'à ce jour, soit un taux d'insertion de 83, 33% .

Couture perfectionnement : 12 inscrits dont 10 finissants et 6 apprenants insérés jusqu'à ce jour, soit un taux d'insertion de 60 % . Décoration : 15 inscrits dont 13 finissants et 5 apprenantes insérées jusqu'à ce jour , soit un taux d'insertion de 38, 46 % . En somme, sur les 129 lauréats du jour, 55 sont insérés, soit un taux d'insertion général de 42, 63 % .