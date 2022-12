Cameroun: Installation et le nouveau visage rénové du bâtiment du Ministère de la Fonction Publique

Installation et le nouveau visage rénové du bâtiment du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

À l'occasion de la cérémonie de réception officielle du bâtiment principal rénové et d'installation des responsables récemment nommés au Minfopra, plusieurs membres du gouvernement ont fait parler la solidarité gouvernementale, le Ministre de l'Education de Base, le Ministre des Enseignements Secondaires, le Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice garde des Sceaux ont assisté leur frère Joseph LE, aussi les amis et connaissances puis les élus de la nation, sénateurs, députés, conseillers régionaux et municipaux n'ont pas manqué à l'appel.

" Faisant large écho à l'engagement présidentiel qui, en réalité, avait valeur de Haute Directive pour le Gouvernement, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en a fait une Communication Spéciale, lors du Conseil de Cabinet du 28 mars 2019. Chief Doctor Joseph DION NGUTE, s'adressa en ces termes aux membres du Gouvernement : " Je voudrais attirer votre attention sur l'impérieuse nécessité d'assurer la propreté à l'intérieur et à l'extérieur de vos services... Je demande donc à tous les Chefs de départements ministériels, de veiller à la propreté quotidienne des bâtiments qui abritent leurs services, en particuliers les espaces communs tels que les couloirs, les ascenseurs et surtout les toilettes. Je leur demande également de prendre toutes les dispositions visant à assainir les alentours des bâtiments administratifs, tant au niveau central que dans les unités déconcentrées ".

Suite à ces directives de la Haute Hiérarchie, le Minfopra a entrepris une série d'échanges avec ses collaborateurs, ainsi qu'avec les usagers, à l'effet d'identifier, les goulots d'étranglement dans la délivrance des services ; ainsi que les mesures envisagées pour y remédier. Dans le but d'apporter des solutions, les locaux du MINFOPRA faisaient montre de vétusté ; l'insuffisance des commodités de travail ne permettait pas un déploiement optimal de ses collaborateurs ; et l'absence d'une bonne stratégie de communication avec les usagers du service public, constituait une source de dégradation des liens les unissant à l'administration.

Le ministre et ses collaborateurs ont défini d'un cadre de travail assaini, de matériels de travail nécessaires à la production d'un rendement optimal, mais également d'une stratégie de communication appropriée. Aujourd'hui, il y'a lieu de dire avec certitude, que cette stratégie est totalement réalisée, dans la mesure où, les Délégations Régionales du Nord, de l'Est, du Centre et du Littoral bénéficient désormais de nouveaux bâtiments ; l'acquisition d'un nombre important d'ordinateurs et autres accessoires nécessaires au traitement des dossier, l'extension du SIGIPES qui permet le renseignement des usagers au niveau de nos Délégations Régionales ; l'acquisition du mobilier de bureau qui permet d'améliorer les conditions de travail.

Le ministre Joseph LE ne cesse de remercier le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, pour sa bienveillante et permanente attention, ses précieux conseils et son regard très attentif sur la conduite des nombreux dossiers de gestion des carrières des agents publics dont la charge. Cette reconnaissance va également à l'endroit de Louis Paul MOTAZE, Ministre des Finances, et Alamine Ousmane MEY, Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, pour leur accompagnement et leur soutien, dans le cadre de la solidarité gouvernementale. À tous ses collaborateurs dont l'infrastructure rénovée profitera, le patron des lieux souhaite de faire un bon usage de ce bâtiment rénové, pour le plus grand bonheur de nos Usagers.

La deuxième articulation de la cérémonie consistait à l'installation officielle des responsables récemment nommés au MINFOPRA. Le premier volet c'était le décret n°2022/10900/PM du 07 décembre 2022, portant nomination du nouveau Directeur des Affaires Générales au Minfopra Monsieur MBALABOUOM NZIE Alexis Arsène a bénéficié de la confiance de la haute hiérarchie, un administrateur principal de la Santé Publique, diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM). La cérémonie s'est poursuivie par l'exécution de l'arrêté n°018152/MINFOPRA du 07 décembre 2022 et décision n°002185/MINFOPRA du 07 décembre 2022. Tous ces collaborateurs ont été installés et félicité par tous les membres du gouvernement présents. Puis la coupure du ruban, la visite des locaux rénovés a mis la clé sous le paillasson.

Extrait du discours de Joseph LE, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à l'endroit de tous les promus. " Vous êtes des maillons essentiels dans l'atteinte des résultats que nous escomptons. Je vous invite par conséquent à vous mettre immédiatement au travail et à donner le meilleur de vous-mêmes. Point n'est donc besoin de vous rappeler que l'accomplissement de vos tâches professionnelles dans le strict respect de vos obligations, participe de l'édification d'une administration publique moderne, vecteur de progrès économique et social.