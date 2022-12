Afrique: Mondial Qatar.- Les Lions de l'atlas accueillis en héros à Rabat

La capitale marocaine a fait un triomphe à la sélection nationale de football rentrée au bercail, mardi 20 décembre, après son parcours historique et sa quatrième place à la Coupe du monde qui s'est clôturée à Doha, au Qatar, dimanche dernier.

Installés à découvert à bord d'un bus à impériale depuis l'aéroport international Rabat-Salé où un vol spécial de Royal Air Maroc venait de les débarquer en fin d'après-midi, les Lions de l'atlas, costumes bleus et basquets blancs, ont eu droit à un bain de foule de près de trois heures sur l'itinéraire qui les a conduits au Palais Royal pour une réception chez Mohamed VI. Cris, chants, danses, tam-tams émanant de foules en liesse ont rythmé cette marche triomphale retransmise en direct à la télévision.

Couronnement inoubliable pour les rabatais et pour tous les citoyens du royaume chérifien d'autant plus qu'à défaut de ramener le trophée en or massif tant convoité à la maison, la place en demi-finale des Marocains à la Coupe du monde les classe en première ligne du football continental et les fait respecter de la planète foot tout court. Ils grimpent au 11è rang du classement Fifa à dévoiler ce 22 décembre.

Tombeurs tour à tour de la Belgique, du Canada, de l'Espagne, et du Portugal, avant que les Bleus de Didier Deschamps ne les évincent 2-0 dans l'avant-dernier carré, les poulains de Walid Regragui ont prestement récolté le fruit de leur génie collectif à l'accomplissement duquel l'effort de chacun a été déterminant. Leur résultat 1-2 au match de classement face à la redoutable sélection croate, finaliste en 2018, témoigne aussi de l'exceptionnelle forme des Lions de l'Atlas. " Nous sommes heureux et honorés d'avoir été reçus par sa majesté le roi Mohamed VI " s'est réjoui le sélectionneur marocain sur la chaîne 2M.

A l'évidence, on continuera encore pendant des années de parler du Maroc et des exploits de son Onze national de football dans ce mondial Qatar 2022 qui a été fou jusqu'au bout ; de Kylian Mbappé, meilleur buteur et finaliste avec la France ; de Lionel Messi, meilleur joueur et champion du monde avec l'Argentine. Puis encore des Lions de l'Atlas qui rêvent sans doute de belles autres aventures. Ce 20 décembre, leur réception par le roi était riche en symboles. Autant leur souhaiter bon vent!