Maroc: Aéroport Rabat-Salé - Les Lions de l'Atlas accueillis en héros

Salé — Une foule enthousiaste a accueilli en héros les membres de l'équipe nationale de football, à leur arrivée, mardi, à l'aéroport Rabat-Salé, au terme d'une quatrième place historique à la Coupe du Monde Qatar-2022.

Des citoyens, enfants, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, venus de plusieurs régions du Maroc, ont afflué bien avant l'heure H pour s'offrir une place "aux premières loges" et pouvoir contempler de près, voire toucher les joueurs de l'équipe nationale et le coach Walid Regragui, qui leur ont offert un mois de rêve.

Drapeaux marocains, maillots et autres accessoires aux couleurs de l'équipe nationale...Chacun a choisi sa propre manière de dire sa fierté pour la réalisation inédite des Lions de l'Atlas, première équipe arabe et africaine à atteindre le dernier carré d'un Mondial.

C'est une ambiance festive qui a régné aux alentours de l'aéroport de Rabat-Salé lors de ce jour spécial, pour célébrer le parcours brillant de l'équipe nationale au Mondial qatari.

"Nous sommes venus rendre hommage à nos Lions qui nous fait rêver pendant le Mondial, ils étaient merveilleux et nous ont fait rêver", a indiqué à la MAP Malika, venue d'Agadir.

"C'est un moment historique, Walid Regragui et les joueurs ont honoré tous les Marocains, africains et arabes... nous n'oublierons jamais ce Mondial", a ajouté pour sa part, Mohammed.

Enfin, le moment attendu est venu et les héros de la soirée apparurent un à un pour emprunter le bus découvert aménagé à l'occasion, accueillis par un véritable festival sonore, mélange de youyous et de slogans glorifiant l'équipe nationale et sa performance historique.

Ce moment de communion n'était qu'un avant-goût du bain de foule qu'allaient s'offrir les Lions de l'Atlas lors d'une parade qui les mène à l'Avenue Hassan II, Place 16 Novembre, Place Chellah, Place Roi Hussein, Avenue Mohammed V, Place Al Barid, Place Mohammed V, Place 11 Janvier, Avenue Moulay El Hassan et Bab Essoufara.

Le point d'orgue de cet accueil grandiose aura lieu au Palais Royal, où Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, honorera l'équipe nationale d'une cérémonie d'accueil et de célébration en reconnaissance à son exploit historique.

Les Lions de l'Atlas ont gravé leur nom dans les annales du football mondial, avec un parcours époustouflant, marqué par un nul (0-0) face à la Croatie et une série de victoires face à de grosses pointures de ballon rond, en l'occurrence la Belgique (2-0) en phase de poules, avec à la clé une place de leader du groupe F (7 points), puis l'Espagne 3-0 aux tirs au but (0-0 après prolongations) et le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0), en huitièmes et quarts de finale, respectivement.

A bout de forces après ce parcours intense, ils terminent quatrièmes suite à une bataille héroïque face à la France en demi-finale et la Croatie en match de classement.