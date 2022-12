Madagascar: Attaques acridiennes - Une superficie de 300 000ha estimée infestée par les criquets

Un plan national de lutte antiacridienne vient d'être présenté hier par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage à l'hôtel Carlton en vue de mobiliser tous les partenaires. Lors de la campagne menée en 2021-2022, l'ampleur des attaques acridiennes a été limitée avec 150 440ha de surfaces traitées. En revanche, pour cette campagne de lutte anti-acridienne 2022-2023, une superficie de 300 000ha est estimée être infestée par les criquets ravageurs. Ce qui nécessite un budget de 12 milliards Ar, a-t-on évoqué lors de l'atelier de présentation de ce plan national de lutte antiacridienne.

Lutte couteuse

En effet, " la non maitrise de la lutte antiacridienne peut entrainer des dégâts inestimables sur l'agriculture et surtout l'élevage bovin. La lutte antiacridienne menée jusqu'à présent à Madagascar a toujours été coûteuse, avec l'utilisation des méthodes traditionnelles et classiques, à la fois peu inclusive et peu participative ", a-t-on expliqué. Pour casser la recrudescence acridienne tout en assurant le retour de Madagascar à une rémission acridienne stabilisée prévue d'ici 2024, une nouvelle stratégie a été élaborée par le ministère de tutelle en collaboration avec l'IFVM ou centre national de lutte anti-acridienne. Cela consiste entre autres, à renforcer le système de surveillance, d'alerte et de veille et à promouvoir la lutte communautaire associée à des actions de transformations biologiques. Des drones seront également utilisés pour les activités de lutte dans les zones difficilement accessibles tout en renforçant la capacité d'intervention et de traitement.

Réduire les dégâts

Puisque cette lutte anti-acridienne est désormais considérée comme étant une affaire nationale, le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et le Secrétariat d'Etat en charge de la Gendarmerie (SEG) ont déjà manifesté leur conviction à prêter main forte pour appuyer le ministère de tutelle. L'objectif consiste à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire par la sécurisation des productions agricoles en réduisant les pertes et les dégâts causés par l'invasion des criquets, entre autres.