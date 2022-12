Cote d'Ivoire: Agboville - Dimba Pierre annonce des états généraux de la jeunesse et un lycée professionnel

Dimba Pierre a annoncé la tenue des États généraux de la jeunesse à Agboville et la construction d'un lycée professionnel .

Élu le 13 août dernier, Édi N'cho Arsène, nouveau président de la jeunesse communale d'Agboville a été investi par les premiers responsables de la fédération nationale des unions des jeunesses de Côte d'Ivoire (FENUJECI) le samedi 17 décembre 2022 , à l'hôtel Maltus 1 d'Agboville.

Parrain de l'événement qui vu la présence de plusieurs personnalités administratives, politiques et coutumières Dimba N'gou Pierre, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la Couverture maladie universelle par ailleurs président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa et parrain du bureau de la jeunesse communale, a prodigué des conseils au nouveau président et à son bureau.

"Je suis heureux d'être avec les jeunes où on parle d'ensemble et d'union (... ) c'est la raison pour laquelle je suis engagé aux côtés des parents pour une société de progrès pour tous et le bonheur pour chacun" (... ) Je comprends votre cri du cœur. Mais je voudrais vous dire de ne pas avoir peur dans un pays où il y a le développement", a martelé le ministre. Avant d'appeler la jeunesse à privilégier la paix et l'union.

"Il faut privilégier la paix et la cohésion. Bientôt, nous allons faire les états généraux de la jeunesse pour voir ce qui n'a pas marché en vue de le corriger. Soyez un indicateur de force et de cohésion... Je vous invite au travail mais un travail à la persévérance. Que ce qui peut être une difficulté soit transformé en opportunité. L'apprentissage étant une priorité majeure du chef de l'État, bientôt vous verrez un lycée professionnel à Agboville pour permettre à la jeunesse de se former.", a conseillé le parrain.

Se mettre au dessus de la mêlée

Gaoussou Diabaté, président national de la FENUJECI, a, pour sa part, recommandé à la jeunesse dans son ensemble d'oublier les échauffourées de la campagne pour se mettre au-dessus de la mêlée pour former un grand groupe homogène et soudé. "Pas de place pour l'indiscipline sinon les fauteurs de troubles seront sanctionnés. Il faut professionnaliser la jeunesse communale dans son fonctionnement", a recommandé le patron de la FENUJECI. Quant à Édi N'cho, le tout nouveau président de la jeunesse communale d'Agboville, il a retracé un autre portrait de la jeunesse qu'il entend conduire.

"Aujourd'hui, c'est une jeunesse mature et responsable qui veut prendre part au développement de sa commune en jouant pleinement son rôle... Très souvent, on dit que cette jeunesse est mendiante. Tout a changé maintenant. La jeunesse veut travailler pour être autonome", a plaidé Édi N'cho Arsène.

C'est pourquoi, il demande l'initiation de projets en faveur des jeunes et la création d'une école d'entrepreneuriat pour juguler les difficultés rencontrées par cette jeunesse. "Président du conseil régional, vous avez les outils nécessaires pour mettre au travail ces jeunes. Qui souhaitent avoir de l'expertise en vue de leur autonomisation.

Toutefois, j'en appelle au bon sens de la jeunesse afin qu'elle privilégie l'union et la cohésion à partir du thème de notre investiture qui est :"Une jeunesse citoyenne dans le processus de développement de sa commune", a dit Édi N'cho, président de la jeunesse communale d'Agboville et désormais coordonnateur de la jeunesse régionale de l'Agnéby-Tiassa.