Sénégal: Modernisation de la station d'épuration de Cambérène - Les travaux livrés au premier trimestre 2023

Le nouveau directeur général de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (Onas) a entamé, hier, à Dakar, une série de visites de terrain qui l'amènera à l'intérieur du pays. Mamadou Mamour Diallo a annoncé, à la fin de la première journée, la livraison, au premier trimestre, des travaux de la station d'épuration de Cambérène.

Le projet d'extension et de modernisation de la station d'épuration de Cambérène est dans sa dernière phase. Selon le directeur général de l'Office national de l'Assainissement (Onas), Mamadou Mamour Diallo, les travaux dudit projet seront livrés au premier trimestre de 2023. " Le projet de la station d'épuration de Cambérène est éminemment futuriste avec un système de traitement des eaux usées. Il aura pour effet majeur de réduire les inondations dans les quartiers de Dakar et de créer des sous-produits de l'assainissement qui produiront du biogaz, de l'électricité, de l'eau et de la boue pour les fermiers et la zone maraichère ", a décrit le Dg de l'Onas. Mamadou Mamour Diallo s'exprimait à la fin de la première journée d'une série de visites de terrain démarrée, hier, à Dakar.

Il a indiqué aux journalistes que cette nouvelle station est dotée aussi d'un système de traitement des odeurs, d'un dispositif de cogénération qui lui permet de couvrir 50 % de ses besoins en énergie électrique et d'une unité de traitement tertiaire d'une capacité de 11000m3/jour pour la valorisation des eaux épurées. Il a rappelé que ce projet financé par la Banque islamique de développement (Bid) d'un montant de 43 milliards de FCfa, a une composante émissaire marin, d'une longueur de 1, 200 km et de 2 mètres de diamètre. " C'est une première en Afrique de l'Ouest ", s'est réjoui M. Diallo.

La station d'épuration de Cambérène a été mise en service en 1989. Trente-trois ans après, elle a atteint ses limites avec le boom démographique que connaît Dakar. Mamadou Mamour Diallo a affirmé que sa visite a pour objectif d'évaluer des chantiers en cours. Selon le Dg de l'Onas, en matière d'assainissement, le Président de la République a engagé plusieurs chantiers à Dakar. " Je suis venu voir l'évolution des travaux. Ce que j'ai vu me rassure. Les travaux ont été réalisés à plus de 80 %. Nous sommes très satisfaits et cela augure d'un hivernage moins difficile par rapport aux autres années à Dakar ", a soutenu Mamadou Mamour Diallo qui a visité la zone de captage qui abrite le bassin de rétention des eaux pluviales.

Il s'est rendu aussi aux Parcelles Assainies, à Unité 15, qui connait des difficultés en matière d'assainissement. " Malgré sa proximité avec la mer, l'Unité 15 est constituée de points bas qui constituent le réceptacle de toutes les eaux. Cette situation n'est pas sans conséquence pour les populations de cette zone. Heureusement qu'une station de pompage a été réalisée avec une conduite vers la mer ", a affirmé le Dg de l'Onas. Il a visité aussi les ouvrages du quartier Ndiaga Mbaye entre Cambérène et Parcelles Assainies. Ils sont évalués à 140. 000 000 FCfa.

ZONE DE CAPTAGE

Plus de 16 milliards FCfa pour la réfection du bassin de rétention

En visite de chantiers, le directeur général de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (Onas), Mamadou Mamour Diallo, a annoncé, hier, que le Président de la République a pris la décision, à travers la loi de finances 2023, d'inscrire dans le budget, un montant de 16,306 milliards FCfa pour la réfection totale du bassin de rétention de la zone de captage. Le montant permettra aussi de renforcer la capacité de pompage des eaux pluviales des quartiers de Bourguiba, Liberté, Patte-D'oie et de la zone de captage, de Grand Yoff afin de les épargner des inondations au courant de l'année 2023. " C'est une demande fortement exprimée par les populations. Les travaux vont démarrer dans les prochaines semaines ", a promis Mamour Diallo. Il est prévu, en 2023, selon M. Diallo, le curage et le reprofilage du bassin pour augmenter la capacité de stockage du bassin. A cela s'ajoute, la reconstruction en béton armé du mur et les aménagements nécessaires. Il a rappelé que le bassin de rétention de la zone de captage a pour vocation de contenir les eaux provenant des zones de Dakar. E. KALY

SEYDINA ISSA THIAW LAYE, PORTE-PAROLE DES LAYENE

"L'Etat a beaucoup fait en matière d'assainissement à Cambérène"

Le coordonnateur de l'Appel des Layènes, Seydina Issa Laye Thiaw Laye, a déclaré que le Président de la République, Macky Sall, a beaucoup fait en matière de lutte contre les inondations. Il a reçu, hier, le Directeur Général de l'Onas, Mamadou Mamour Diallo, qui a démarré une tournée nationale.

Le Directeur général de l'Office national du Sénégal (Onas), Mamadou Mamour Diallo, et sa délégation, ont été reçus, le lundi 19 décembre 2022, par le porte-parole des Layènes, Seydina Issa Laye Thiaw. Au cours de l'audience, le guide religieux a affirmé son engagement et celui de la communauté à accompagner le nouveau Directeur général de l'Onas. Il a salué les efforts consentis par le Président Macky Sall dans l'assainissement. " Lorsqu'il y avait des problèmes, nous avons interpelé les autorités. C'est sous le régime du Président Macky Sall que nous avons vu des résultats. L'impact des inondations a été réduit. D'une manière générale, l'Etat a fait beaucoup d'efforts en matière de lutte contre les inondations ", a témoigné le guide religieux.

Toutefois, il n'a pas manqué de poser les doléances des populations de Cambérène qui attendent un raccordement à tout à l'égout. Une partie de la ville de Cambérène a été dotée d'un système collectif de drainage des eaux usées. " Dans le village, il n'y a pas de séparation. Nous sommes tous de la famille de Seydina Limamou Lahi. Nous sollicitons une fois de plus l'Onas pour raccorder Cambrène 2 à tout-à-l'égout ", a-t-il demandé.

En réponse à cette doléance, le Directeur général de l'Onas a promis de tout faire pour mieux prendre en charge des questions d'assainissement de la cité religieuse. " Je viens d'instruire à mes services afin qu'ils prennent en charge la problématique des inondations à Niaga Mbaye. Le Président de la République accorde une attention particulière aux cités religieuses. Nous ferons notre possible pour résoudre certains problèmes d'assainissement ", a promis M. Diallo. E KALY