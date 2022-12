Burkina Faso: Semaine de Poko - Les clés pour une bonne relation belle-mère/belle-fille

Dans votre nouvelle rubrique, la semaine de Poko, nous nous sommes intéressés à la relation belle-mère/ belle-fille. Les relations entre belle-mère et belle-fille sont parfois tendues. Une pluie de reproches de l'une contre l'autre sur sa manière d'entretenir son foyer, d'être peut-être trop envahissante. Autant de sujets de discorde. Pourtant, il est tout à fait possible d'apaiser les tensions. Voici quelques conseils pour une bonne relation belle-mère/belle-fille.

6 Conseils pour être une bonne belle-fille

1- Mettez-vous à sa place ! Pensez qu'un jour, vous aussi, vous aurez des enfants et imaginez les sentiments possibles : jalousie, peur de perdre ce que vous aimez inconditionnellement, nostalgie, etc. En d'autres termes, apprenez à mieux la connaître. Discutez avec votre mari de son enfance et de leur vie. Les épreuves qu'elle a dû affronter. Le fait de réfléchir sur soi avant de tout imputer à l'autre, a toujours des effets positifs. Tout comme essayer de comprendre ce que la situation comporte pour l'autre, de difficile. Ne pas prendre les choses personnellement évite de se sentir blessée, humiliée, donc de sur-réagir et d'alimenter le cercle du conflit.

2- Ne manquez pas de respect : même si votre relation est très compliquée, ne manquez jamais de respect ; elle est la mère de votre mari et vos vies seront toujours liées, que vous le vouliez ou non. Apprendre à s'excuser en cas d'erreurs de votre part. On est en Afrique, et en Afrique, le respect des aînés fait partie de nos mœurs. Respectez-la comme vous respectez votre propre mère. Quoi qu'il arrive, elle est et restera la femme qui a donné la vie à votre mari. Pas besoin de rentrer dans les détails. Rappelons juste qu'elle s'en est occupé et l'a éduqué jusqu'à ce qu'il devienne le gentleman qu'il est aujourd'hui.

3- Evitez la rivalité. Il ne sert à rien de rentrer dans le jeu de la rivalité. Essayez plutôt de rassurer votre belle-mère et de l'apprivoiser. Acceptez son expérience et essayez de la faire se sentir appréciée. Reconnaissez que vous avez toutes les deux des défauts et faites des efforts pour être amicale pour le bien de votre relation de couple. Il ne s'agit pas de se soumettre mais de repérer ses bons côtés, et de lui faire des compliments. Vous pouvez, par exemple, la remercier d'avoir fait de son fils cet homme valeureux dont vous êtes tombée amoureuse et sur qui vous pouvez compter aujourd'hui. C'est plus productif que de souligner régulièrement ses défauts. Evitez surtout les critiques.

4- Faites-lui, de temps en temps, des cadeaux. Il ne s'agit pas forcément d'objets de luxe mais d'objets qui ont de la valeur et qui sont à votre portée. Comme des pagnes, des chaussures, du parfum, des bijoux, etc. Pensez à son anniversaire. Pourquoi ne pas préparer, de temps en temps, son plat préféré juste pour lui faire plaisir ? Même si vous ne vivez pas sous le même toît, apportez-lui, de temps en temps, de petits plats. Bref, apprenez à l'aimer et à vous faire aimer.

5- Ne faites pas de comparaison. Ne laissez pas la relation que vous avez avec vos parents être le seul point de référence. La relation est très différente et faire des comparaisons ne va pas améliorer les choses. Si vous estimez qu'elle n'arrive pas à la cheville de votre mère, autant rester avec cette dernière.

6- Choisissez bien vos mots quand vous vous adressez à elle. S'il y a des comportements de votre belle-mère qui vous dérangent ou vous chagrinent, ne laissez pas la situation s'amplifier. Dans un moment calme, dites à votre mari ou à un proche de la famille, ce que vous ressentez sans pour autant manquer de respect à sa mère. Cette personne trouvera la bonne formule pour l'approcher.

6 Conseils pour être une bonne belle-mère

1- Acceptez que votre enfant a grandi. Rappelez-vous qu'il doit apprendre à prendre ses propres décisions et à vivre sa vie de manière indépendante.

2- N'essayez pas d'imposer vos règles. Vous avez élevé les membres de votre famille du mieux que vous pouviez. Il est temps que votre fils et sa femme décident du chemin à suivre, que ce soit dans l'éducation de vos petits-enfants ou dans la forme sous laquelle ils organisent leur maison.

3- N'essayez pas de changer votre belle-fille. Acceptez que votre belle-fille ait sa personnalité et, bien que vous ne soyez pas d'accord sur certains comportements ou pensées, rappelez-vous que ce sont ces caractéristiques qui ont fait tomber votre fils amoureux. Comme nous l'avons souligné plus haut, vous avez toutes les deux, des défauts.

4- Acceptez que tout le monde ait son rôle. Souhaiter le meilleur pour votre enfant est normal. Mais ne pensez pas que votre belle-fille peut se comporter comme vous. Apprenez la différence entre l'amour d'une mère et l'amour d'une femme.

5- Offrez votre aide, ne l'imposez pas. Même si vous ne le réalisez pas parfois, votre belle-fille reconnaît votre expérience et apprécie vos conseils. Les décisions qu'elle prend ne sont peut-être pas celles que vous auriez prises, mais vous devez comprendre que ce n'est pas votre vie, mais la sienne.

6- Respectez avec votre belle-fille, la règle des trois C: des cadeaux, des compliments et pas de critiques. Offrez, de temps en temps, des cadeaux à votre belle-fille. Apprenez à l'accepter et à l'aimer. Reconnaissez les efforts qu'elle fait pour intégrer votre famille.