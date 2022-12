Sénégal: Transports publics - Environ 40.000 véhicules vétustes hors-circuit entre 2023-2028

L'Administrateur du Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt), Babacar Gaye, a procédé mardi au lancement du programme de renouvellement du parc des véhicules de transport public. Une cérémonie au cours de laquelle, il a annoncé que plus de 40.000 véhicules vétustes devraient être hors circuit entre 2023-2028.

" En mettant en place le fonds, le président de la République et le ministre en charge des Transports ont voulu moderniser et donner un nouveau visage aux véhicules publics que nous empruntons tous. Plus de 45.000 véhicules ont plus de 35 ans, il urge de démarrer le programme de renouvellement comme le rappelle le Chef de l'Etat lors des différents Conseil des ministres. Et le programme mis en place 2023-2028 devrait normalement bouter hors de nos routes plus de 40.000 véhicules vétustes ", a-t-il notamment fait savoir. Des propos repris par Pressafrik.

L'Administrateur du Fdtt ajoute: " Naturellement, nous allons étroitement collaborer avec les acteurs du secteur, les concessionnaires, les établissements publics financiers, mais aussi toutes les banques qui s'intéressent à cet important projet de la République du Sénégal ".

Selon Babacar Gaye, plus de "700 km de routes ont été construits entre 2014 et 2020. 19 autoponts construits, en cours de construction ou en cours de réception ont été constatés au Sénégal à Dakar comme à l'intérieur du pays ".

Et pour compléter ce triptyque, dit-il, " nous voulons mettre en place de nouveaux véhicules pour sécuriser et les usagers, mais aussi donner l'opportunité aux transporteurs de travailler convenablement avec les moyens dont ils disposent. Que ces moyens-là soient très bon véhicules et de bonnes qualités ".

D'après toujours l'Administrateur du Fdtt, un programme de renouvellement des " 7 places " est en cours. " Nous sommes sur un projet de 2000 taxis et sur un projet de 1000 bus interurbains pour attaquer ce qu'on appelle communément les 7 places. Mais ce sera un programme inclusif sur lequel nous allons inviter toutes les parties prenantes afin que le renouvellement soit un programme de tous et pour tous ", a confié Babacar Gaye.