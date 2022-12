Afrique de l'Ouest: UEMOA - Une croissance de 5,7% enregistrée au troisième trimestre

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a enregistré une croissance de 5,7% au troisième trimestre. C'est le constat fait par le Conseil des ministres de l'Union qui a tenu hier à Dakar sa quatrième réunion ordinaire au titre de l'année 2022.

La quatrième session de la réunion ordinaire du Conseil des Ministres des Finances de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa) de l'année 2022 s'est tenue, hier, au siège de la Bceao à Dakar. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil des ministres, le Togolais Sani Yaya, a souligné le contexte actuel "difficile". Une année "relativement éprouvante pour nos populations et nos économies", dit-il, en raison des conséquences persistantes de la crise sanitaire et des effets induits par la crise russo-ukrainienne (la hausse des prix de l'énergie et le durcissement des conditions financières internationales). Ainsi, l'activité économique mondiale a connu un ralentissement durant le troisième trimestre 2022, a-t-il constaté. Malgré tout, poursuit M. Yaya, l'activité économique au sein de l'Union a été dynamique à l'instar du troisième trimestre, avec une progression de 5,7% du Pib sur un an, soit le même taux de croissance enregistré le trimestre précédent.

Cette évolution, note Sani Yaya, a été portée par la hausse de la valeur ajoutée dans l'ensemble des secteurs de production. "Du côté de la demande, la consommation finale et les investissements sont demeurés soutenus. Ainsi, en dépit des impacts négatifs de l'environnement international, les résultats économiques enregistrés par les pays de l'Union au cours du troisième trimestre 2022, sont encourageants", a-t-il indiqué.

En outre, il s'est réjoui de la qualité des politiques menées et des différents plans de relance engagés par les Etats qui ont succédé aux mesures d'urgence adoptées pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise de la Covid-19. Il encourage les Etats membres à poursuivre les efforts, afin de relever les défis du renforcement de la base de nos économies et de l'amélioration du bien-être des populations.

Plusieurs textes à l'examen

Le Conseil des ministres de l'Union a mis à l'examen plusieurs textes lors de sa troisième session de l'année. Il s'agit notamment du rapport sur la situation économique et monétaire de l'Uemoa au 30 septembre 2022 et du cadrage macroéconomique de l'Uemoa pour les années 2022 à 2027.

Il y a également le Projet de Décision portant modification du Dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux compagnies financières ainsi que les projets de décisions portant désignation des représentants des Etats au sein du Conseil d'administration du Fonds de garantie des dépôts et de résolution de l'Umoa.

S'agissant de la Boad, le Conseil des Ministres a étudié les procès-verbaux des sessions ordinaires des Conseils des Ministres tenues les 18 mars et 30 septembre 2022 et sur les perspectives financières actualisées 2023-2027.

Sans oublier le projet de modification des Statuts de la Boad, à la suite de la décision d'augmentation du capital prise par le Conseil d'administration, en sa session du 20 septembre 2022.