Khartoum — Le Ministre par intérim de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel-Gader, a affirmé que la déclaration d'indépendance du pays de l'intérieur du Parlement en 1956 a constitué un tournant dans l'histoire de la nation Soudanaise, qui travaille depuis cette date pour atteindre le développement et rattraper les nations qui l'ont précédée.

C'était déclaré dans son discours au carnaval populaire de la Journée de l'Indépendance aujourd'hui devant les locaux du Ministère de la Culture et de l'Information.

Le ministre a affirmé que la célébration du 67ème anniversaire de l'Indépendance représente deux occasions, dont la première est l'Indépendance dans laquelle le sacrifice a été incarné dans l'héritage qui doit être préservé, expliquant que cela ne peut se faire qu'avec l'unité et l'harmonie représentées dans la célébration de l'anniversaire de l'indépendance pour cette année, qui a été venue sous le slogan : (longue vie à mon cher pays), et le second est le quatrième anniversaire de la Glorieuse Révolution de Décembre, tout en la qualifiant de donner plus de pouvoir au peuple du Soudan en général et à sa jeunesse en particulier de construire les voix égales et des valeurs qui renforcent l'unité du Soudan, construisent son économie, rejettent le discours de haine, le développement durable et la transition démocratique.

Dr Graham a salué les femmes du Soudan, disant qu'elles ont lutté pour l'avenir de leur pays, ainsi que les forces régulières Soudanaises qui gardent le sol et la sécurité de la patrie et tout le peuple Soudanais, souhaitant, au nom de son ministère, le développement du pays, la prospérité et la paix durable et de travailler ensemble pour l'intérêt de la patrie.

Pour sa part, la Directrice de la Direction Générale des arts Farida Mohamed a expliqué que l'événement de la célébration, qui coïncide avec le 19 Décembre de chaque année, commémore les anniversaires de l'indépendance de l'intérieur du Parlement et la Glorieuse Révolution de Décembre.