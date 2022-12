Sénégal: Prix d'excellence du leadership local - Gaustin Diatta du " Soleil " parmi les lauréats

La cérémonie de remise des distinctions, dans le cadre de la 5ème édition du Prix d'excellence du leadership local (Pell), s'est tenue, hier, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose. Dans la catégorie "Journalistes et communicants", notre collègue Gaustin Diatta, correspondant du "Soleil" à Ziguinchor, a décroché le premier prix.

La cérémonie des récompenses des lauréats du Prix d'excellence du leadership local (Pell) s'est tenue hier. À l'initiative de l'Ong Enda Ecopop, cette rencontre a été une occasion pour distinguer et récompenser les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale. Ainsi, dans la catégorie "Journalistes et communicants ",le Prix Babacar Touré est revenu à Gaustin Diatta, correspondant du "Soleil" à Ziguinchor.

Son article "défaut d'état civil : les populations de Boutoupa Camaracounda en quête d'une identité", publié le 20 juillet 2022, aborde la question de l'accès à l'état civil, en Casamance. Cette production revient sur les problèmes notés dans cette zone abandonnée, pendant près de trois décennies, à cause du conflit armé. Gaustin Diatta, dans un travail documenté, veut susciter la réaction des pouvoirs publics et partenaires pour aider à la reconstitution de l'état civil et permettre à tous les enfants de cette collectivité territoriale de disposer de ces documents.

Pour Bachir Kanouté, coordonnateur exécutif de Enda Tiers monde, "ce prix est une recommandation de l'Union africaine, avec pour objectif de primer l'excellence, la création et l'innovation en matière de décentralisation, de gouvernance et de développement local". À son avis, " le Pell se veut un espace d'apprentissage sur les processus de gouvernance, permettant de montrer les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale".

Lors de cette manifestation, divers prix ont été remis. On peut citer, entre autres, celui des "universitaires et chercheurs " revenu au Dr Boubacar Camara de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. La commune de Ballou, dans le département de Bakel, a été primée dans la catégorie "solidarité et assistance aux communautés vulnérables et/ou marginalisées". La récompense "territorialisation des politiques publiques et agendas internationaux" a été décernée au Conseil départemental de Podor. La commune de Pikine Nord s'est classée première pour ce qui est de la "participation et de l'engagement citoyen".