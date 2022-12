Congo-Brazzaville: Gestion durable - Plus de seize milliards FCFA pour une utilisation harmonisée des terres

La ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Ghislaine Olga Ebouka-Babackas a signé, le 19 décembre à Brazzaville, avec la secrétaire d'Etat française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, et le directeur de l'Agence française de développement, Maurizio Cascioli, des conventions de financement relatives au programme d'utilisation durable des terres en République du Congo.

D'une durée de cinq ans, le programme vise à soutenir les efforts engagés par le Congo pour structurer son approche nationale d'aménagement du territoire, en accompagnant notamment l'élaboration du plan national d'affectation des terres, d'un schéma national d'aménagement et de développement du territoire 2025 et des deux schémas départementaux pilotes.

Le renforcement du cadre institutionnel et la mise en place de ces instruments intersectoriels dédiés à l'aménagement du territoire devront ainsi assoir la définition d'une stratégie de développement intégrée, conciliant les objectifs de développement socio-économique et de pérennisation des ressources naturelles et des écosystèmes.

" L'agriculture se déploie sur les terres rurales, il est donc heureux que dans le cadre de notre partenariat avec l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale (Cafi), nous signions aujourd'hui ce programme dont l'objectif général est de définir un processus inclusif et concerté de planification des usages et d'utilisation desdites terres au niveau national ", a indiqué la ministre du Plan et de la Statistique, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, représentant le ministre de l'Economie et des Finances.

Selon elle, ces deux conventions de financement traduisent l'intérêt partagé par le Congo, les membres de Cafi et les autres partenaires d'œuvrer à la préservation du deuxième poumon de la planète.

" Le gouvernement mettra tout en œuvre afin que ce programme soit déployé dans les meilleures conditions pour optimiser ses efforts et contribuer à une gestion durable des forêts du bassin du Congo ", a-t-elle poursuivi.

Soulignant le caractère stratégique dudit programme, le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Chrysoula Zacharopoulou, a rappelé que cette signature vient réaffirmer les engagements formalisés dans la lettre d'intention de Cafi, signée en septembre 2019 entre les chefs d'Etat français et congolais.

Ce programme vise donc à appuyer l'atteinte de vingt-deux des cinquante-deux engagements fixés par cette " lettre ", pour mettre en œuvre la trajectoire nationale de développement bas-carbone de la République du Congo.

Rappelons que ce projet sera mis en œuvre par les ministères en charge de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Economie forestière.