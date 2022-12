Congo-Brazzaville: Gestion municipale - Doter les deux grandes villes du Congo de plans d'entretiens prioritaires

Un nouveau rapport d'audit urbain de Brazzaville et Pointe-Noire, présenté le 20 décembre, révèle des défaillances dans l'organisation des services municipaux et la gestion des finances locales. Des difficultés qui ne favorisent ni l'entretien de la voirie urbaine ni l'amélioration des quartiers défavorisés, encore moins la lutte contre la pauvreté.

La réalisation de l'étude sur la gestion municipale a été menée par le cabinet international Idea consult, à la demande du gouvernement congolais et de la Banque mondiale, dans le cadre du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap). L'objet du " Rapport d'audit urbain, organisationnel et financier des municipalités de Brazzaville et Pointe-Noire " est de renforcer la gestion des communales.

En effet, la finalité de cette étude urbaine, d'après Lotfi Maslah, l'un de ses rédacteurs, est de doter les deux municipales d'un programme d'entretien prioritaire, y compris d'un contrat État-département avec un manuel de procédures de gestion de ce contrat, adossé d'un programme d'investissements prioritaires.

L'État est appelé donc à appuyer les grandes agglomérations, notamment Brazzaville, à se mettre à niveau en matière d'entretien des infrastructures (routes, canalisations... ), des équipements sociaux collectifs (écoles, stades, loisirs... ) et des marchés domaniaux. " Si l'on construit des infrastructures et qu'à la fin on ne les entretient pas, c'est de l'argent gaspillé. Il faut alors un plan pour pouvoir entretenir les équipements existants et ceux qui seront construits dans le cadre de ce plan d'investissement prioritaire ", a insisté Lotfi Maslah.

Les chantiers énumérés dans le rapport du cabinet Idea consult pourront faire l'objet d'un nouveau projet réalisable en cinq ans, en remplacement de l'actuel Durquap. Le futur projet relatif au programme d'entretien prioritaire pourrait coûter à l'État et ses partenaires de la Banque mondiale plus de 82 milliards F CFA. " Un mécanisme de suivi-évaluation est prévu afin que l'impact soit positif pour les habitants bénéficiaires ", a ajouté l'expert d'Idea consult.

L'élaboration d'un nouveau projet urbain, a estimé Rémy Philippe Mouyabi, le chargé de mission technique du Durquap, répond à un besoin de développement local et l'amélioration des conditions de vie des citadins. Celui-ci permettra à terme de réaliser une typologie des quartiers afin d'identifier les besoins en investissements et en entretiens ; d'identifier le potentiel et les caractéristiques du développement urbain en faisant ressortir les problèmes majeurs de la ville et des différents quartiers... "

Le gouvernement a déjà introduit une requête pour la deuxième phase du Durquap, un projet plus étoffé qui prendra en compte le volet résilience urbaine. Le futur projet va permettre au Congo de faire face aux érosions, aux eaux usées, etc. Nous espérons qu'il sera un peu plus large, couvrant non seulement les deux grandes villes, mais aussi les autres localités du pays ", a révélé Rémy Philippe Mouyabi.