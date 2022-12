Ile Maurice: Consommation - La production locale s'inspire de la tendance internationale

Pour les fêtes, pensez local. La tendance s'amplifie depuis la période pré-Covid et c'est une bonne nouvelle. D'autant que les producteurs mauriciens offrent des articles qu'auparavant on ne trouvait qu'à l'étranger.

Consommer local. C'est la nouvelle tendance dont s'empare la grande distribution. Avec le confinement et les restrictions sanitaires liées à la crise du Covid-19, l'approvisionnement des aliments importés a été chamboulé, faisant prendre conscience aux Mauriciens de l'importance de la production et de la consommation des produits locaux. Les thématiques du circuit court et de la production locale sont montées en flèche. En effet, très d'actualité, le "manger local" est souvent abordé dans les forums, les émissions de cuisine ou encore dans les conseils nutritionnels que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, entre autres.

La pandémie a aussi fait prendre conscience de l'importance de la santé et du soin de soi. Depuis, les consommateurs mauriciens se tournent davantage vers des produits bio et naturels. De plus, si les produits végan, soit les produits alimentaires sans viande ni poisson, sans produits laitiers et où le lait animal est remplacé par du lait de soja, d'avoine, de noisette ou d'amande, ne sont pas nouveaux, la tendance s'est accélérée depuis le Covid-19. Toutefois, le véganisme ne concerne pas seulement l'alimentation mais aussi la non-utilisation de produits ou de sousproduits d'origine animale dans sa vie quotidienne, et ce, dans le respect des droits des animaux et la protection de l'environnement.

C'est dans ce contexte que Vinay Kanhye, directeur de V Kanhye Health Foods Ltd dans le domaine pharmaceutique, a lancé plus de dix-huit gammes de nouveaux produits après la tisane de moringa qui est l'un de ses produits phares. Il s'agit notamment, de l'huile de romarin, et de comprimés à base de neem et de safran. Il précise que les consommateurs ont plus confiance dans des produits naturels car la qualité est garantie, comparativement aux produits synthétiques. Toutefois, le coût de production s'avère plus élevé et le produit fini coûte plus cher.

Autres produits locaux tendance : les sacs réutilisables. Avec les situations de chômage technique pendant la pandémie et en vue de la conscience écologique, beaucoup se sont lancés dans ce créneau. Une compétition féroce sévissant donc dans ce domaine, les sacs écologiques sont disponibles en plusieurs modèles et sont vendus à partir de Rs 100, voire Rs 150 au plus. Ces sacs peuvent même être personnalisés, tout comme d'autres objets, tels que les tasses et les vêtements entre autres objets personnels, qui deviennent d'ailleurs très tendance à Maurice aujourd'hui. Autre produit à la mode, c'est le houmous, une sauce savoureuse à base de pois chiches, de tahini (pâte de graines de sésame grillées), de jus de citron, d'ail et d'huile d'olive.

Originaire du Moyen-Orient, le houmous est aujourd'hui très apprécié, en particulier par ceux qui ont adopté un mode de vie végétarien ou végan, car cette sauce est riche en protéines, sans ingrédients d'origine animale et même sans gluten. Combiné avec du pain complet ou des falafels savoureux, le houmous donne une touche exotique et alternative à la cuisine méditerranéenne classique. À Maurice, la marque artisanale Rodina propose du houmous maison que l'on trouve en grande surface.

Parmi les produits qui gagnent en popularité au niveau de la production locale, on retrouve les energy balls. Petites mais puissantes, les energy balls, ou bouchées énergétiques en français, sont de petites boules dont l'aspect évoque un peu les barres de céréales. On les retrouve aussi sous l'appellation power ball. Elles sont apparues aux États-Unis avec la mise en lumière par des stars telles que Beyoncé ou Natalie Portman pour la superfood et la tendance raw food. Riches en protéines, fibres et vitamines, les energy balls sont des petites collations idéales pour booster l'organisme. Pour les sportifs aussi bien que pour les enfants, elles permettent de refaire le plein d'énergie lorsqu'on a un coup de mou dans la journée.

De plus, les energy balls sont généralement constituées de fruits secs et de céréales, et les recettes peuvent se décliner à l'infini en fonction de vos envies. Facile à transporter, cela permet d'éviter de craquer pour une barre céréalière du commerce riche en sucres et en matières grasses. Ces petites boules d'énergie sont disponibles dans certains supermarchés de l'île.