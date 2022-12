Ile Maurice: Sécurité - Célébrez les fêtes en étant rassurés avec Gilly Ltd

Gérard Frederick Adroit, le gérant de la société sécurité Gilly Ltd, qui opère depuis 2017, souhaite rassurer ceux qui feront appel à lui pendant les fêtes. Remerciant la Mauritius Revenue Authority de lui avoir accordé des facilités de paiement pendant la pandémie de Covid-19, il parle de ses effectifs qui font preuve de sérieux et de justesse sur le terrain.

Fort de ses 26 ans dans le métier de la sécurité, Gérard Frederick Adroit parle de Gilly Ltd, située à Grand-Gaube et qui emploie 80 personnes à plein temps. "La forte demande d'agents de sécurité a commencé il y a deux semaines et a augmenté à 150 personnes. Ils sont très recherchés pendant les fêtes de fin d'année par les compagnies privées, les centres commerciaux, les sociétés d'événementiel, les casinos et les hôtels." Un agent de sécurité à plein temps est payé Rs 15 000 pour huit heures par jour, avec des heures supplémentaires au-delà. Si un client souhaite avoir une dizaine d'agents pour une soirée privée, ces derniers reçoivent Rs 1 500 pour la soirée.

La société, qui a à coeur l'aspect social, offre également des services gratuits pour une levée de fonds pour une oeuvre caritative. Comme l'explique Gérard Frederick Adroit : "C'est une façon pour moi d'aider ceux qui sont dans le besoin. Quand nous avons besoin de déployer des agents de sécurité pour des fêtes religieuses, nous contribuons en termes de banderoles et de dons de repas. Nous essayons au mieux d'aider les organisateurs."

Les agents de sécurité sont souvent associés aux "bouncers" violents. Concernant l'appréhension de certains Mauriciens, le directeur de Gilly Ltd veut clarifier quelques stéréotypes. "Je ne veux pas que le public ait peur de nous. Je suis très strict avec les agents de sécurité ; ils savent qu'user de la force pendant une bagarre ne sert à rien. Mes agents ont reçu une formation approuvée par la MQA."

Ainsi, il explique qu'il ne choisit les agents en fonction de leur taille ou de leur corpulence, mais en faisant attention à leurs certificats de moralité et médical. Il priorise la force mentale et la capacité de garder son sangfroid, tout en faisant preuve d'autorité si la situation dégénère. Sinon, l'agent sur le terrain fait appel à une équipe de quatre agents comme renfort. "Dans le pire des cas, nous travaillons de concert avec des policiers afin qu'ils nous aident sur le terrain. Nos agents connaissent les limites à ne pas dépasser." Comme son permis d'opération est renouvelé chaque année au coût de Rs 100 000, sa société de sécurité n'a pas droit à l'erreur et pratique une due diligence.

Gérard Frederick Adroit se dit fier de son parcours et de sa formation professionnelle dans des domaines comme les arts martiaux, l'auto défense et la boxe à Maurice ainsi qu'à La Réunion. "Ma vie n'a pas toujours été facile mais c'est grâce aux valeurs inculquées par ma grand-mère, Marie Edith Brasse, que j'ai fait mon bonhomme de chemin. J'ai débuté à l'âge de 18 ans avec des amis qui assuraient la sécurité pendant des bals. Aujourd'hui, je suis fier de donner la chance aux autres."