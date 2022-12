Ile Maurice: Période festive - Idées de sorties pour Noël

Il vous reste encore des achats à faire et vous ne savez plus où donner de la tête. Tout comme vous ne savez où vous rendre pour le dîner de Noël. Voici quelques idées, qui vous permettront de meubler agréablement vos soirées des 23, 24 et 25 décembre.

Si vous n'avez pas encore fait vos achats de Noël, pas de panique. Rendez-vous à La Croisette à Grand-Baie où tout est mis en oeuvre pour que la magie des fêtes de fin d'année opère, et ce, à travers une série d'activités. La sublime décoration ne va pas sans le Père Noël et ses lutins et ces derniers gambaderont dans tout le centre jusqu'au 24 décembre entre 13 heures et 22 h 30. Ce qui ne manquera pas de ravir les petits. Par ailleurs, ils auront aussi droit à leurs personnages préférés et à de la Face painting les 23 et 24 décembre, de 14 heures à 22 h 30. Ces deux jours seront également soulignés par des Christmas Carols, qui apporteront leur part de magie aux soirées.

"Nous avons porté une attention particulière à la déco de Noël et aux activités entourant cette fête. Nous aurons, entre autres, un canon à neige. La Croisette offre également une expérience inédite en termes de shopping, avec des enseignes et des produits divers et variés. Le centre est un lieu où l'on se retrouve, un endroit qui permet à tous les membres d'une famille de se divertir. Notre esplanade invite à la convivialité, aux échanges et à la camaraderie. Nous avons tout mis en oeuvre pour accueillir les visiteurs. L'esplanade est davantage sécurisée et nous avons une meilleure gestion du parking pour faciliter le flux des véhicules", souligne Saoud Deelawar, Centre Manager de La Croisette.

Qui dit Noël, dit aussi partage et entraide. Le centre commercial invite tous les visiteurs à faire don de jouets jusqu'au 23 décembre. Une boîte à cet effet a été placée en face du magasin Woolworths. Les jouets reçus seront distribués aux enfants bénéficiaires de l'organisation non gouvernementale I Have a Dream.

Libérer l'esprit créatif des enfants, c'est dans ce but que La Croisette invite les enfants à mettre la main à la pâte, le 24 décembre, de 13 à 22 heures, en se joignant à des ateliers de mignardises. Ils se feront une joie de décorer les pains d'épices et de les déguster. Les 23 et 24 décembre, l'ambiance sera festive avec un Dj, qui transformera l'esplanade en piste de danse. Vous serez invités à vous déhancher jusqu'à 23 h 30.

Pour la période festive, le centre commercial étend ses heures d'ouverture. Les visiteurs pourront profiter des activités et faire leurs achats jusqu'à minuit du 22 au 23 décembre. La Croisette fermera ses portes à 21 heures du 26 au 30 décembre.

Les 24 et 25 décembre riment avec bonne chère et réunion de famille, mais vous ne savez pas encore ou vous rendre pour faire plaisir à vos proches ? Et bien, le chef Bevan Wilson et sa brigade vous proposent un vrai voyage gustatif avec un menu de quatre plats, le 24 décembre au soir, au Yuzu Asian Fusion Restaurant de l'hôtel Labourdonnais. Au menu, vous dégusterez de la légine caramélisée et gelée de concombre, du Har Gow de truffe, marrons d'eau et épinards, salade croquante au coeur de palmiste, espuma de citronnelle au lait de coco, des gambas Hojicha fumées au furikake sur des nouilles de seiche ou encore des tranches de rôti de boeuf aux épices de Mitsuba. Voilà de quoi faire pétiller vos papilles.

Les végétariens ont aussi droit à un festin. Rendez-vous dans le cadre feutré de la Brasserie Chic, restaurant principal du Labourdonnais Waterfront Hotel, le soir du 24 décembre, où des tortellinis de cèpes, salade croquante de jeunes pousses de pois mange-tout, émulsion de parmesan et aiguillettes de romanesco rôties, sauce aux marrons parfumée à l'huile de truffe, accompagnées de pommes au four ne manqueront pas de vous régaler. Le dîner se terminera en beauté par une bûche aux fruits rouges, mosaïque de chocolat et une rosace à la mangue et sorbet aux baies roses. Le restaurant Brasserie Chic vous propose également un festin, le 25 décembre, pour le déjeuner. Un magnifique buffet comprenant divers mets raffinés vous y attend. Vous aurez le choix entre des entrées sous forme de verrines, un coin mezzés d'inspiration syrienne, des salades, une panoplie de fromages, des terrines, de la charcuterie, et des plats savamment mitonnés tels qu'un ragoût de fruits de mer, des côtelettes d'agneau grillées ou encore du médaillon de boeuf.

Si vous êtes à la recherche d'un lieu où vous pouvez faire bonne chère, tout en profitant de la musique en live, l'hôtel Le Jadis Beach Resort, situé à Balaclava, vous invite à vous réunir dans la soirée du 24 décembre autour d'un savoureux buffet de réveillon de Noël. La soirée commencera par un apéritif accompagné de canapés et de la musique en live. Elle sera suivie d'un somptueux buffet gastronomique où des entrées, une sélection de fruits de mer, des horsd'oeuvre, des croustillants, des salades, des soupes, des plats principaux et des accompagnements, un coin fromage et desserts, vous attendent. Les enfants n'ont pas été oubliés. Un coin spécial, comprenant leurs mets préférés, a été pensé pour eux.

Les plus fêtards se rendront à N'Joy, le Beach restaurant situé à La Cuvette, qui a concocté pour eux un réveillon de Noël spécial. En live, la merveilleuse voix de la jeune chanteuse Solena Jade vous accueillera tandis que vous vous ferez plaisir avec des camarons rôtis, un dos de vieille grise ou une noisette d'agneau. Pour le dessert, ce sera un sapin de Noël aux fruits rouges, entre autres. La soirée se terminera avec Dj Prince V qui sera aux platines pour vous faire bouger.

Pour tous les restaurants susmentionnés, il convient de réserver avant de se déplacer.