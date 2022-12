Afrique: Revue de presse de l'Afrique de Francophone du 21 Décembre 2022

Rdc : Rébellion du M23 - La pression de Paris sur Kigali

La France "condamne le soutien" du Rwanda au mouvement rebelle du M23, soupçonné de massacre d'au moins 131 civils fin novembre en République démocratique du Congo. « Nous condamnons le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23 et nous demandons que les processus de Luanda et de Nairobi puissent être intégralement mis en œuvre », a déclaré lundi Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Le M23 ("Mouvement du 23 mars") est une ancienne rébellion majoritairement tutsi qui a repris les armes en fin d'année dernière et conquis de larges portions d'un territoire du nord de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu en RDC. (Source : Apa)

Burkina Faso : Kénédougou - Les forces de défense et de sécurité outillés

Les forces de défense et de sécurité outillés sur leur responsabilité et leur engagement pour une consolidation de la paix et de la cohésion sociale. L'Ong Progettomondo a organisé du 13 au 17 décembre 2022, une session de formation au profit des forces de défense et de sécurité (FDS) de la province du Kénédougou dans la région des Hauts-Bassins, sur leur responsabilité et engagement pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Après les journalistes et les partis politiques, c'est le tour des forces de défense et de sécurité (Fds) d'être outillées. L'objectif global recherché est d'accroître la responsabilité et l'engagement des Fds en faveur de la cohésion sociale et de la prévention des conflits. (Source : Aib)

Maroc : Mondial-2022 - Accueil royal pour la sélection marocaine de football

Scène de liesse à Rabat pour fêter le retour des Lions de l'Atlas du Maroc de la Coupe du monde. L'équipe marocaine est rentrée ce mardi à Rabat après son parcours historique à la Coupe du monde au Qatar. Les joueurs de l'équipe du Maroc sont arrivés vers 17h à l'aéroport de Rabat. Les poulains de Walid Regragui qui ont réalisé une performance XXL au Qatar ont fini 4e du tournoi après avoir été battus par la Croatie dans la petite finale. Le Maroc est devenu le premier pays africain à atteindre les demi-finales de la coupe du monde. Les joueurs ont été reçus par le roi Mohammed VI qui les a décoré, au palais royal.( Source : Apa)

Mali : Autosuffisance alimentaire - Le président de la Transition rencontre la Chambre de l'Agriculture

Une délégation du bureau de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali (APCAM), conduite par son Président, Sanoussi Bouya SYLLA, a été reçue, ce mardi 20 décembre 2022, par le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l'État. Occasion pour l'APCAM de parler des problèmes auxquels les paysans du Mali sont confrontés. Visiblement très satisfait de l'esprit d'écoute du Chef de l'État et des solutions concrètes proposées aux différentes préoccupations exprimées, Sanoussi Bouya SYLLA a tenu à remercier le Président de la Transition pour tous les efforts qu'il a consenti lors de la 12è session du Conseil supérieur de l'agriculture en avril 2022. Il a aussi profité de l'occasion pour lui présenter les résolutions tirées de leur session budgétaire tenue il y a quelques jours, tout en lui montrant l'unité qui règne dans le monde agricole. Rappelons que le Président de la Transition avait consenti, pour la campagne écoulée, une subvention de 17 milliards de F Cfa. ( source : abamako.co)

Côte d'Ivoire : Après son enrôlement - Tidjane Thiam chez Mme Thérèse Houphouët-Boigny

Arrivé à Abidjan, le lundi 19 décembre 2022, Tidjane Thiam, PCA du Rwanda Finance Limited, ex-ministre du Planification a rendu visite en fin d'après-midi, à l'ex première dame, Mme Marie-Thérèse Houphouët Boigny à sa résidence à Cocody. M. Thiam est à Abidjan dans le cadre d'un séjour privé. Il faut rappeler que plus tôt dans la journée, il s'est fait enrôler sur la liste électorale au lycée Sainte Marie de Cocody. Tidjane Thiam est à son deuxième séjour en Côte d'Ivoire. Il y était le 8 août 2022. A cette occasion, il avait été reçu par l'actuel Président de la République, Alassane Ouattara à Abidjan. A Daoukro, il a rendu par l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié. A Abidjan, avant son départ lors de sa première visite, il a été reçu par l'ex-président Laurent Gbagbo.( Source :fratmat.info)

Gabon : Fonction publique - 3407 fonctionnaires intégrés dans l'enseignement, 5491 autres en attente

Dans un communiqué du 16 décembre dernier, Camélia Ntoutoume- Leclercq, le ministre en charge de l'Éducation nationale informe que la situation de milliers d'enseignants gabonais mis en solde depuis de nombreuses années, mais ne possédant pas de texte d'intégration, a été régularisé. Ainsi, 407 enseignants sont désormais intégrés dans le corps de la fonction publique. Dans le détail, l'on a 318 personnels de catégorie C ; 1 798 de catégorie B2 ; 1.291 de catégorie B1. « Au nom de l'équité, nous avons choisi de commencer par ceux qui gagnent le moins. Avec humilité, infiniment merci à ma collègue [du ministère de la Fonction publique] et à son équipe pour le travail réalisé qui se poursuivra avec diligence », déclare Camélia Ntoutoume- Leclercq. (Source : alibreville.com)

Congo Brazza : Confejes - Un concours sur la création du logo lancé

Le ministre de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique de la Formation qualifiante et de l'Emploi a lancé le 19 décembre 2022, un concours sur la création du logo de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes). Selon un communiqué, signé par Benjamin Alphonse Loukakou, le chargé de mission de la Confejes, il est organisé du 19 décembre 2022 au 5 janvier 2023, un concours sur la création du logo. Ce concours est ouvert à toute personne de nationalité congolaise sans distinction de sexe. Les trois meilleures réalisations seront récompensées.

Cameroun : Activités portuaires - Le port de Douala va fermer

A l'occasion des fêtes de Noël 2022 et de nouvel an 2023, le directeur général de l'infrastructure a décidé de sa fermeture pendant quelques jours. L'avis de fermeture du port autonome de Douala date du 19 décembre 2022. Il porte la signature du directeur général de l'infrastructure Cyrus Ngo'o. Selon le document dont la copie est parvenue à la rédaction de JDC, « le port de Douala sera fermé du samedi 24 décembre 2022 à 24h00 au lundi 26 décembre 2022 à 06h00 et du samedi 31 décembre 2022 à 24h00 au lundi 02 janvier 2023 à 00h00 », peut-on lire. Dans cet avis de fermeture, le directeur général du port précise que « le 1er janvier 2023 à 00h00, tous les navires à quai salueront le passage à la nouvelle année par trois long coups de sifflets et arboreront le grand pavois de 06h00 à 18h00. (Source : journal du Camroun)

Centrafrique : La Banque mondiale exige la transparence budgétaire

Le représentant de la Banque mondiale en Centrafrique Guido Rurangwa a pris ses fonctions à Bangui il y a quelques mois dans un contexte délicat. Alors que le gouvernement est en froid avec les bailleurs internationaux, que les appuis budgétaires ont été gelés et que les autorités prévoient un budget 2023 en baisse, il explique que l'institution demeure mobilisée auprès des Centrafricains. (Source : Rfi)