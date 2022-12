Afrique: Les volontaires de l'ONU volent au secours d'enfants vulnérables

communiqué de presse

Le programme des volontaires de l'ONU (VNU) en République démocratique du Congo est l'un des programmes de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui compte un nombre important de volontaires sur le terrain.

Il compte aujourd'hui plus de 500 volontaires, dont 300 au sein de la MONUSCO et d'autres dans les fonds et programmes des agences du système des Nations Unies.

Les volontaires sur le terrain en RDC continuent de contribuer à la paix, à la justice et à des institutions fortes, en soutenant la MONUSCO et d'autres agences, fonds et programmes pour atteindre l'objectif 16 de l'agenda 2030 qui consiste à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous. Il vise à réduire toutes les formes de violence, à mettre un terme à la torture et à lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité organisée, corruption et pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes.

En République démocratique du Congo, des volontaires travaillant dans différents secteurs organisent diverses activités pour commémorer la journée internationale des Volontaires célébrée le 5 décembre de chaque année.

C'est ainsi qu'au début de ce mois, ils ont appuyé les activités du centre de formation APROJED "Actions et Projets pour un Développement Durable" située à Turunga, une localité de Nyiragongo dans le Nord-Kivu. Ce centre forme d'anciens enfants soldats et d'autres enfants vulnérables à des compétences pratiques, notamment la menuiserie. En quinze années, plus de 600 enfants ont suivi une formation professionnelle et sont devenus autonomes.

Les Volontaires des Nations Unies en RD Congo ont donné du matériel de menuiserie avancé à ce centre. Il s'agit d'un générateur et de marteaux perforateurs qui vont aider à changer l'ensemble des opérations.

Un don qui tombe à point nommé

Le centre de formation APROJED est opérationnel depuis 2006 ; cependant, jusqu'à présent, il utilisait du matériel de menuiserie traditionnel. Avec le soutien du programme VNU en RD Congo, le centre pense qu'il aura plus d'impact sur les formations de ces enfants et leur professionnalisation.

Apprenants et responsables du centre affirment que cette dotation va leur apporter une plus-value. Ils ont remercié les volontaires pour cet élan de solidarité à leur endroit.

Angel, 17 ans, raconte : "Je suis une formation en menuiserie au centre APROJED. Il n'a pas été facile pour moi d'arriver ici, loin des groupes armés. Comme j'ai trouvé cette opportunité, j'espère l'utiliser pour contribuer à ma communauté et ne jamais retourner à ma vie passée. Je remercie le programme VNU pour ce don car il contribuera énormément à notre apprentissage".

Destin, 16 ans, salue le soutien du programme des volontaires. Lui aussi promet de s'appliquer pour mieux préparer son avenir : " Merci pour le soutien ; ces outils vont nous aider à mieux apprendre ici et à acquérir des compétences pour nous aider à gagner notre vie afin de ne jamais retourner dans les groupes armés ".

Destin Punzu, directeur du centre APROJED, se dit heureux. Il soutient que le matériel reçu leur permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement. " Je tiens à remercier tous les volontaires du monde entier qui ont pensé à nous et à ces jeunes issus des groupes armés. Les volontaires des Nations Unies ont redonné le sourire à ces enfants qui étaient auparavant traumatisés par les groupes armés. Merci pour toutes les machines et les outils de menuiserie, car avant nous utilisions des outils traditionnels et fabriqués localement, mais avec ce don nous pensons que la qualité de la formation sera améliorée et leur donnera l'envie de travailler ", a déclaré Guillain Punzu, directeur d'APROJED.

M. Punzu estime aussi que " ce matériel que nous avons reçu va transformer la vie de ces anciens enfants soldats en les aidant à s'intégrer socialement et économiquement et en remplaçant les armes qu'ils utilisaient à l'époque ".

Le 2 décembre 2022, en plus de l'organisation d'une réunion avec tous les VNU en RD Congo avec le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, Khasim Diagne, d'autres activités ont été organisés à Bunia en Ituri. Ici, les VNU ont visité et ont remis des médicaments l'orphelinat Saint Kizito.

L'apport des volontaires en RDC

Khasim Diagne a partagé son histoire avec les volontaires en RD Congo et les a félicités pour leur travail quotidien au cours d'un échange le 2 décembre dernier.

"Les volontaires en RD Congo constituent une force de travail qui apporte une contribution inestimable au mandat de la mission, mais aussi aux activités des fonds et programmes de l'ONU", a affirmé Khasim Diagne, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour la protection et les opérations.

" La célébration de la journée internationale des volontaires nous rappelle l'impact positif que chacun peut avoir dans la poursuite de la paix et du développement. Nous rendons hommage aux nombreux volontaires du système des Nations Unies en RDC et ailleurs dans le monde ", a indiqué Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire général et cheffe de la MONUSCO, au cours de cette célébration.

Le thème de 2022 est " la solidarité " car c'est le seul moyen d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Puisqu'il est nécessaire de travailler en solidarité, " Ensemble, agissons maintenant ".