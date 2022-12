Algérie: Tamanrasset - Renforcer les mécanismes de lutte contre les crimes de braconnage

TAMANRASSET — Le renforcement des mécanismes de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des animaux sauvages a été souligné par les participants à un séminaire régional sur le thème, tenu mardi à Tamanrasset à l'initiative du 6ème commandement régional de la gendarmerie nationale (6ème-CRGN).

Les intervenants ont recommandé la nécessaire mise à jour de la nomenclature de la faune protégée et menacée de disparition, l'intensification, avec le concours des organes de presse et la population locale, des actions locales de sensibilisation sur les dangers que peut causer le braconnage.

Lors de cette rencontre tenue au siège du 6ème commandement régional de la gendarmerie nationale, l'accent a été mis sur la nécessité de trouver des mécanismes d'échange d'informations et la coordination entre intervenants, les organismes concernés et associations des chasseurs, ainsi que sur le développement de l'éco-tourisme à la faveur de la formation continue des agents chargés de la protection des animaux sauvages.

L'introduction de l'éducation environnementale en milieu scolaire, par souci d'une efficiente protection de la faune, a également été recommandée par les participants au séminaire qui ont souligné l'importance de prendre des mesures coercitives contre les crimes de braconnage et commerce illicites des animaux sauvages.

A ce titre, le chef de bureau de communication, d'information et d'orientation relevant du 6ème Commandement régional de la gendarmerie nationale, le commandant Saber Bousbai, a souligné que l'organisation de cette rencontre régionale permet de contribuer à l'enrichissement du dispositif réglementaire lié à la lutte contre le phénomène qui pèse lourdement et directement sur la richesse faunistique, la biodiversité et l'écosystème.

L'officier supérieur Bousbai a souligné, dans ce cadre, l'importante dynamisation des actions de proximité, avant d'axer sur la sensibilisation aux périls risquant d'hypothéquer la vie de cette richesse faunistique et la nécessité d'échanger les données et connaissances inhérentes aux modalités de protection de l'environnement et, par ricochet, la richesse faunistique.

Le représentant de la Fédération nationale des chasseurs algériens (FNCA), Belkhir Sebgag, a suggéré, eu égard à l'importance de la protection des animaux sauvages, "d'ester en justice tout contrevenant en vue de dissuader les différentes formes d'agressions et d'interventions démesurées sur l'environnement, pour la protection de la faune notamment".

Le représentant de la FNCA a proposé, dans ce cadre, la création et la mise en défens des réserves et parcs d'élevage des animaux menacés d'extinction en définissant la saison et en délimitant les espaces de chasse.

Le séminaire régional qui a regroupé les conservateurs de forêts des wilayas de Tamanrasset, Adrar, Illizi, In-Guezzam et de Bordj-Badji-Mokhtar, des représentants des associations de chasseurs, a permis de passer en revue plusieurs thèmes, dont la mission de la gendarmerie nationale dans la lutte contre les crimes d'agressions de l'environnement et de la faune, le cadre réglementaire de protection de la faune et la mission des gardes forestiers dans la protection des animaux sauvages.