Algérie: Large adhésion au programme sectoriel conjoint d'appui à l'implication de la femme dans la production

MASCARA — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a souligné, mardi à Mascara, qu'une grande adhésion des femmes au niveau national est enregistrée au programme national sectoriel conjoint pour soutenir l'implication des femmes, en particulier celles au foyer et en milieu rural, dans la production nationale.

Lors d'une rencontre avec la presse, en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya, la ministre a indiqué que son département avait constaté une "grande adhésion" des femmes au niveau national, dans le programme national sectoriel conjoint d'appui à l'implication des femmes, notamment celles au foyer et dans les zones rurales, dans la production nationale, dans toutes les disciplines.

Dans ce cadre, elle a souligné qu'à l'occasion de cette visite, un modèle de réussite d'une femme rurale de la commune de Mamounia (Mascara), qui a bénéficié de l'appui de l'Etat et a adhéré au même programme, a été présenté.

A ce propos, elle a également fait savoir que ce programme a abouti à la publication d'un guide pour l'insertion économique des femmes, qui contient tous les mécanismes pour leur formation, leur soutien et leur accompagnement. Le document a été mis à la disposition des cellules de proximité de solidarité, ainsi que des directeurs de l'action sociale et de la solidarité, afin d'être un moyen de sensibilisation des femmes au niveau national.

D'autre part, Mme Krikou a affirmé que son département ministériel continue d'encourager les femmes qui créent des entreprises, avec l'appui des cellules de solidarité de proximité.

"La loi sur l'auto-entrepreneur signée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, hier lundi, va soutenir les femmes entrepreneures, propriétaires de petites et moyennes entreprises et de startups ", a-t-elle ajouté.

Elle a également relevé que son secteur compte environ 238 institutions spécialisées pour l'éducation et l'enseignement des enfants aux besoins spécifiques et plus de 2.000 classes spécialisées, ajoutant qu'il existe des associations qui gèrent également certains centres affiliés à son secteur.

D'autre part, Mme. Krikou a souligné, lors d'une émission sur les ondes de la radio régionale de Mascara, que son ministère assure toujours le suivi du programme de financement d'environ 1.500 microprojets adaptés au profit des personnes aux besoins spécifiques, en coordination avec le Ministère de l'Economie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises.

Elle a révélé que son département ministériel a adopté une stratégie nationale d'intégration de la population âgée en enregistrant des projets qui leur sont dédiés, en les accompagnant sur le plan social pour leur permettre de s'intégrer dans leur famille.

Devant la polyclinique de Ghriss, lors de sa supervision du lancement d'une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière dans les zones reculées de la wilaya, Mme Krikou a souligné que son ministère travaille actuellement en coordination avec le ministère de la Santé pour intensifier la sensibilisation dans le cadre des campagnes de prévention des maladies chroniques, notamment le dépistage précoce du cancer du sein au niveau des zones reculées du pays.

La visite d'inspection de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme a englobé une halte sur l'opération de formation des femmes au foyer au Centre de formation professionnelle et d'apprentissage "martyr Ould Kablia Saliha", ainsi que la visite d'une exposition des réalisations des femmes de la wilaya dans les domaines de la création de startups et de l'auto-entreprise au niveau de la Maison de l'artisanat et des métiers de Mascara.

Mme Krikou a également visité une classe spéciale pour l'éducation des enfants aux besoins spécifiques à l'école primaire Boucif-Mokhtar de la ville de Ghriss.