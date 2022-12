Algérie: M. Belaabed met en avant la nécessité de sauvegarder la Mémoire nationale en vue de mobiliser les générations montantes et renforcer leur esprit patriotique

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a mis en avant, mardi à Alger, la nécessité de sauvegarder la Mémoire nationale, en vue de mobiliser les générations montantes et renforcer leur esprit patriotique.

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée, à l'occasion des festivités commémorant le soixantenaire de l'indépendance, M. Belaabed a indiqué que le ministère "tend à inculquer le sentiment patriotique chez nos enfants, ainsi que l'amour de la patrie, la fierté d'appartenir au pays et l'attachement à l'unité nationale", soulignant, par la même, l'importance de "sauvegarder la Mémoire nationale, en vue de mobiliser les générations montantes et renforcer leur esprit patriotique, dans l'objectif de faire face aux défis et aux difficultés".

Dans "le contexte du processus de développement prometteur, sous la conduite judicieuse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre a rappelé les principales réalisations du ministère de l'Education nationale, au cours des deux dernières années, à l'instar du "retour au système d'enseignement habituel, l'allègement du poids du cartable, la dotation de 1629 écoles primaires en tablettes numériques et l'abandon de l'examen de fin du cycle primaire et son remplacement par un examen d'évaluation".

M.Belabed a, par ailleurs, indiqué lors de cette cérémonie rehaussée par la présence du Conseiller du président de la République, chargé des archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi et de membres du gouvernement, que l'opération de titularisation de près de 60.000 enseignants contractuels, décidée par le Président Tebboune, sera parachevée au plus tard le mois de février 2023, tout en maintenant les postes réservés aux diplômés des Ecoles normales".

La cérémonie qui a connu différentes activités artistiques a vu également la distinction de moudjahidine retraités du secteur de l'Education, ainsi que des enseignants et élèves lauréats de concours internationaux et nationaux.