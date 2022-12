Cote d'Ivoire: Aide du gouvernement aux aviculteurs après le Covid-19 - L'équipe du Psndea fière du rendement des bénéficiaires de l'indenié-Djuablin

L'équipe de pilotage du projet PSNDEA, après une visite aux aviculteurs de la région de l'Indenié Djuablin, bénéficiaires de l'appui du gouvernement après la Covid-19, s'est réjouie de leur rendement

Du jeudi 15 au dimanche 18 décembre 2022, l'équipe de pilotage du Projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'E- Agriculture (PSNDEA), initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire avec l'appui de la Banque mondiale, était dans la région de l'Indenié Djuablin.

L'objectif était de voir les résultats de la composante 5 de sa mission menée en 2020 au bénéfice des agences agricoles en vue de limiter l'impact de la Covid 19 sur la production et l'approvisionnement dans ce secteur pendant cette période. Elle a particulièrement consisté à soutenir la filière avicole qui s'était retrouvée sinistrée avec la crise sanitaire.

Ces éleveurs de poulets de la région avaient reçu 2,6 millions de poussins et 6 000 tonnes. Soit plus de la majorité de l'aide totale d'aliments, pour les aider à surmonter les difficultés. Au terme de la visite, l'équipe de pilotage a salué le bon usage de cette appui de l'État. " La région de l'Indénié-Djuablin, zone de prédilection de l'aviculture, a reçu 55 % des poussins et aliments. Soit environ 2,6 millions de poussins et près de 6 mille tonnes d'aliments distribués ", a précisé Koné Abdul Karim, spécialiste e-Agriculture du PSNDEA, chargé du volet avicole.

Les assurances de Koné Abdul Karim

Dans l'Indenié Djuablin, ils ont visité les aviculteurs des localités de Niablé, Anuanua ou encore Agnibilekro. C'est le ministère de la communication et l'économie numérique qui porte le projet. Il y est aidé par le ministère des ressources animales et halieutiques.

L'opération a débuté en 2020 par le recensement des bénéficiaires. Les livraisons des poussins et des aliments ont commencé en 2021 et ont touché l'ensemble du territoire. 5 millions de poussins et 10 mille tonnes d'aliments ont été distribués sur l'ensemble du territoire national. Selon le responsable du projet, les éleveurs ont reçu des subventions de la part de l'État et du PSNDEA.

Ils les ont reçues de manière proportionnelle à leur production. Le projet a permis de subventionner les revendeurs de la filière. Il est prévu pour s'achever en janvier 2023. " Le PSNDEA aura permis aux populations de célébrer les fêtes de 2021, de 2022 en toute quiétude en termes de livraison de poulet sur les marchés. Les fêtes de 2023 jusqu'en mars 2023, nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de problèmes ", a rassuré le coordonnateur Koné Abdul Karim.