Afrique: François N. Sawadogo, écrivain - " Si l'Afrique arrivait à connaître ses codes, elle sortirait de sa pauvreté... "

Le développement personnel, c'est ce domaine que François Sawadogo a choisi d'explorer à travers ses œuvres. En cette journée du vendredi 16 décembre 2022, il nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son bureau, sis à Gounghin, pour nous entretenir sur plusieurs sujets qui sont, entre autres, l'explication du 25 décembre, les 12 codes du cerveau, les paroles qui se trouvent dans les doigts, les orteils et sur la tête etc.

Entrepreneur évoluant dans le BTP, François Sawadogo veut soigner le monde à travers ses œuvres sur le développement personnel. A l'en croire, " Les lois de la vie " s'adresse à chaque individu indépendamment de ses croyances et de sa religion en lui ouvrant des chemins qui mènent à la connaissance de Dieu, de l'univers et de lui-même. Il a, par ailleurs, défini les lois de la vie et de la nature comme une loi immuable qui contribue à décrire l'existence et l'organisation de l'ensemble de la création de l'univers, partant du visible à l'invisible, de l'infiniment grand, à l'infiniment petit. Sawadogo François a ensuite mentionné que les lois de la nature se résument en trois fondamentales. Il s agit de la loi de la pesanteur, la loi de réciprocité des effets et la loi des affinités. Toujours dans ses recherches, François Sawadogo a révélé que le monde entier célèbre chaque année le 25 décembre sans savoir ce que revêt cette date symbolique pour les chrétiens. " Celui qui utilise à bon escient cette date, abordera la nouvelle année en cours sous de meilleures auspices. C'est comme si tu étais né à nouveau ", a-t-il commenté.

" le Burkina Faso sortira vainqueur de cette guerre injuste qui lui a été imposée "

Au cours de nos échanges, celui qui se fait appeler, le " Maître des lois de la vie et de la terre " s'est appesanti sur le caractère sacré des 12 codes du cerveau qui, selon lui, ne sont pas le fruit du hasard. Pour lui, ces codes constituent une formule pour prospérer. " Si l'Afrique arrivait à connaître ces codes, elle sortirait de sa pauvreté et il n'y aurait pas de terrorisme. Les pays développés ne nous montreront jamais ces codes pour que nous les surpassions ", a-t-il martelé.

Abordant la question de la crise sécuritaire que vit notre pays, François Sawadogo a affirmé que le Burkina Faso sortira vainqueur de cette guerre injuste qui lui a été imposée. " Je voudrais rassurer mes compatriotes que le Burkina Faso, qui est une terre bénie, arrivera à bout de ces bandits sans foi, ni loi qui endeuillent nos familles. Le bout du tunnel n'est plus loin ".

Pour terminer, il a invité tous les Africains à ne pas désespérer car notre continent regorge de beaucoup de potentialités. " Si le monde en est là aujourd'hui, c'est à cause de deux types de personnes. Les premiers sont ceux qui ont le savoir, mais qui refusent de le partager. Les seconds, ce sont ceux qui, non seulement, n'ont pas le savoir, mais pire, ne mettent aucune volonté, ni du sien pour l'acquérir. Si ceux qui savent acceptaient de partager leur savoir, et si ceux qui ne savent pas faisaient l'effort de trouver des réponses à leur ignorance, on n'en serait pas là aujourd'hui ", a-t-il conclu.