Cote d'Ivoire: Diagnostic précoce du rétinoblastome - Une séance de formation initiée à l'intention des agents de santé

Une séance de formation a été initiée au profit des agents de santé en vue du diagnostic précoce du rétinoblastome.

Le service ophtalmologie du Chu de Treichville en collaboration avec Alliance Mondiale de Lutte Contre le Cancer (Amcc) a organisé la première journée de formation et de sensibilisation des agents de santé au diagnostic précoce du rétinoblastome, le lundi 19 décembre 2022 à l'Amphithéâtre de l'Institut National de Formation des Agents de Santé (Infas) sis à Abidjan-Treichville.

Cette journée de formation a eu pour but d'instruire les agents de santé du service onco-pédiatrie et ophtalmologie sur le diagnostic précoce du rétinoblastome qui est le cancer chez l'enfant. Pour l'initiatrice, Pr. Bérété Coulibaly Rokia, responsable de l'unité d'oncologie oculaire et de la chirurgie oculoplastique au service d'ophtalmologie du Chu de Treichville, cette formation a été initiée parce que le diagnostic du rétinoblastome se fait encore tardivement. " On reçoit encore des enfants au stade un peu évolués qui sont au-dessus de toute ressource thérapeutique. Donc, on s'est dit qu'il fallait venir auprès des agents de santé pour les sensibiliser aux signes précoces du rétinoblastome. Cette formation a été initiée parce que le diagnostic du rétinoblastome se fait encore tardivement ", a-t-elle déclaré.

Ainsi, la prise en charge du rétinoblastome ne pouvant pas se faire uniquement avec les ophtalmologiques, elle a jugé nécessaire de conjuguer leurs forces avec les onco-pédiatres pour non seulement diagnostiquer, mais aussi pour mettre les référentiels pour la prise en charge du rétinoblastome.

Le rétinoblastome, une maladie génétique

Par ailleurs, Pr. Bérété Coulibaly Rokia a expliqué que le rétinoblastome est un cancer de l'enfant de 0 à 5 ans qui survient suite à un gène. C'est une maladie génétique qu'on ne peut pas éviter. " C'est une maladie génétique que quand il y a une anomalie dans le chromosome, cela va entraîner un gène appelé rétinoblastome. Ce gène, à la suite de mutation, va donner la maladie appelée le rétinoblastome. Mais il pourrait avoir d'autres facteurs tels que la radiation, la fécondation in-vitro ou encore l'âge paternel élevé qui peuvent aussi favoriser la survenue du rétinoblastome. Les signes sont la Leucocorie (c'est le reflet blanc dans l'œil, une brillance anormale dans l'œil de l'enfant). Le deuxième signe, c'est le strabisme. Quand un enfant regarde droit et après commence à loucher, cela doit inquiéter les parents. C'est sans doute une tumeur qui vient se positionner dans la partie centrale de la vision ", a-t-elle confié.

Dr Assouan Marie Chantale, conseillère technique du ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie universelle a indiqué que cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion des soins et de la sensibilisation pour la formation des agents de santé notamment les étudiants de l'Infas au diagnostic précoce à la reconnaissance du rétinoblastome. " Nous venons renforcer leur capacité et attitude au diagnostic pour que chaque Ivoirien ait des soins de qualité et que la santé soit pour tous. (..), il y a encore des efforts à faire. Mais si déjà au niveau du diagnostic, on détecte précocement, on amoindrit la prise en charge en termes de coût, mais aussi en termes de qualité de vie ", a-t-elle lancé.