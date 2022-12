Congo-Kinshasa: Vie des clubs - V.Club et DCMP confortent leurs staffs techniques

En pleine 28e édition du championnat national de football et avant d'aborder la phase de groupes des compétitions africaines interclubs, les deux clubs phares de Kinshasa, V. Club et Daring Club Motema Pembe (DCMP) viennent respectivement de se renforcer avec les entraîneurs Joseph "Beef" Nseka et Joao Mota.

Leader actuel du championnat, l'AS V.Club a complété son staff technique avec l'arrivée de Joseph-François Médard Nseka Zi Matanda " Beef ". Il occupe désormais le poste d'entraîneur adjoint, à côté du titulaire Raoul Jean-Pierre Shungu qui effectue un début de saison de tonnerre ayant battu tour à tour Maniema union, DCMP, Tout Puissant Mazembe et le FC Saint Eloi Lupopo, quatre concurrents sérieux pour le titre.

En provenance de Lubumbashi Sport, Nseka Beef a déjà travaillé avec Raoul Jean-Pierre Shungu lorsque ce dernier entraînait FC Saint-Eloi Lupopo. C'est un connaisseur du football congolais expérimenté et un formateur des jeunes qui rejoint le banc des Dauphins noirs pour y apporter sa touche.

Si le staff technique de V.Club affiche complet, son rival de toujours, le DCMP, a aussi engagé un nouveau technicien, le Portugais Joao Mota. Il prend la place laissée par le technicien congolais de Brazzaville, Barthélémy Ngatsono. Guy Bukasa devait prendre le relais mais les violons ne se sont pas accordés avec le comité dirigeant des Immaculés, conduit par Paul Kasembele. L'entraîneur Djene Ntumba a pendant un court moment assumé l'intérim avant l'arrivée du Portugais qui a paraphé, le 18 décembre, son contrat.

Après un début de saison catastrophique avec six matches sans victoire, le team vert et blanc a, sous la houlette de Djene Ntumba, enregistré deux victoires successives, d'abord face à Kuya Sports, ensuite contre Renaissance du Congo. Djene Ntumba va donc assumer le rôle d'entraîneur adjoint, aux côtés du Portugais Joao Mota, en provenance d'Al Hilal Omdurman du Soudan où il a été l'adjoint de Ricardo Formosinho entre juillet et novembre 2021, avant de prendre la place de titulaire jusqu'à son départ.

Il est donc le prédécesseur du Congolais Florent Ibenge sur le banc du club soudanais. L'on apprend que Joao Mota détient une licence UEFA A et a été entraîneur du club brésilien de Botafogo pendant un mois. Il a aussi patronné le staff technique du club mexicain de Tigres pendant quatre mois et sélectionneur de l'équipe d'Arabie Saoudite des moins de 20 ans.

DCMP a conforté son staff technique en engageant aussi le Burkinabé Sampo Amadou, ancien entraîneur du Rail club de Kadiogo, du Burkina Faso. L'effectif est aussi renforcé avec huit joueurs, notamment un défenseur en provenance du Congo Brazzaville, un joueur de l'AC Kuya, trois de la Jeunesse sportive de Kinshasa et trois autress qui viendraient du Burkina Faso, à savoir Hyppolite Sanni, Philippe Kora et Rolland Sannu. La présentation officielle de tous ces nouveaux aura lieu avant le début de la phase des groupes de la Coupe de la confédération.