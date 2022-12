Congo-Brazzaville: Sécurité maritime - Dibas-Franck sollicite l'appui technique de la Turquie

Le secrétaire permanent de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a sollicité, lors de son entrevue avec l'ambassadeur de Turquie au Congo, Serhan Yigit, le 20 décembre à Brazzaville, l'appui de ce pays par rapport aux opportunités en matière de formation, d'équipements en vue du rayonnement de l'institution qu'il dirige.

Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck et Serhan Yigit ont examiné les possibilités ainsi que les modalités de la coopération technique utile à l'accompagnement de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. " La mer et les eaux continentales sont des enjeux d'opportunités, mais il faut faire attention, parce que des situations de piraterie, de criminalité ou encore de pêche illicite non déclarée, non règlementée, peuvent surgir. Pour toutes ces raisons, nous avons besoin et nous aurons toujours besoin de l'accompagnement de nos partenaires ", a indiqué Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck. La création du ministère de l'Economie fluviale et des Voies navigables prouve la volonté du président de la République de donner une importance au fleuve, selon lui, car l'action du secrétariat permanent concerne la mer et le fleuve.

Outre la formation et l'équipement, ce que la Turquie pourrait apporter contribuera à l'épanouissement de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, à en croire le secrétaire permanent qui a, par ailleurs, souligné que le sujet sur l'économie bleue est d'actualité, mais il n'aurait pas son sens si les moyens pour répondre aux attentes des Congolais ne sont pas effectifs.

Satisfaction

Le secrétaire permanent s'est dit satisfait de l'engagement de la Turquie à appuyer le Congo. Il a ainsi rappelé des réalisations de ce pays en matière des eaux maritimes et continentales en revenant sur deux accords. Le premier qui porte sur la coopération entre le Conseil scientifique et technologique de la Turquie et le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique qui aura sans nul doute des aspects concernant l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. Le second est relatif au Mémorandum d'entente sur la pêche. Pour que celui-ci puisse produire des effets, le secrétariat permanent a un rôle à jouer afin d'accompagner les deux parties, principalement le secteur de la pêche. Il y a déjà eu trois commissions mixtes de coopération et la quatrième est attendue pour 2023.

L'ambassadeur turc satisfait

De son côté, l'ambassadeur turc a salué le fait que sa lanterne a été éclairée lors de cet échange sur les missions du secrétariat permanent de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales dont il n'avait pas la connaissance des prérogatives qui s'étendent sur plusieurs domaines. A cet effet, il a exhorté Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck à définir les actes à concrétiser dans le cadre de cette coopération, en soulignant en même temps que son rôle de coordonnateur est de travailler avec un certain nombre de ministères. D'où l'intérêt d'associer le secrétariat permanent à la tenue des commissions mixtes et aux activités qui concernent le Mémorandum d'entente sur la pêche.

Le secrétaire permanent a profité de mettre à la disposition du diplomate turc un exemplaire de la revue congolaise qu'il dirige, '"Les transports maritimes", transformée en revue africaine des affaires maritimes et des transports en raison de la mondialisation des questions traitées. Cette parution contribue à la visibilité des actions menées pour l'intérêt du Congo

Il convient de rappeler que l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales inclut une mission de veille juridique. Elle est organisée autour d'un comité Interministériel composé de seize ministères, placé sous la présidence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, assisté du secrétariat permanent.