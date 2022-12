Congo-Brazzaville: Artisanat - Le gouvernement explique l'intérêt économique du raphia

Dans le cadre de "La semaine des métiers du raphia", la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et son collègue chargé de la Réforme de l'Etat Luc-Joseph Okio, ont animé un panel sur le thème : " Gestion durable, pérennisation du tissu raphia et mise en valeur de la chaîne ".

Lors du panel interministériel ayant marqué la journée du 19 décembre, dans le cadre de "La semaine des métiers du raphia", la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et le ministre délégué auprès du Premier Ministre en charge de la Réforme de l'Etat, Luc-Joseph Okio, ont éclairé la lanterne des participants sur la manière de valoriser le raphia, le pérenniser et mettre en valeur sa chaîne de production. " Le gouvernement est conforté dans son ambition de faire en sorte que le raphia contribue là la diversification de l'économie, la création de la richesse et de l'emploi à travers les métiers qui se développement, grâce à ce produit traditionnel ", a indiqué la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

Pour sa part le ministre Luc-Joseph Okio a appelé les Congolais à s'approprier le raphia qui est l'une des richesses nationales. " La maîtrise du tissage du raphia, qui date d'il y a longtemps perdure jusqu'à nos jours. Nous devons donc le valoriser ", a-t-il déclaré. Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui est passé pour visiter les expositions vente, a souligné que la diversification de l'économie passe aussi par les entreprises artisanales, en saluant cette initiative qui consiste, entre autres, à faire la promotion du raphia et susciter les vocations.

Il convient de rappeler que "La semaine des métiers du raphia" a été lancé, le 16 du mois en cours, et prendra fin le 23. " Les métiers du raphia dans la diversification de l'économie congolaise " en est le thème. Les objectifs poursuivis par cette activité sont, entre autres, mettre en lumière de nombreuses opportunités de carrière à saisir dans les métiers du raphia. Elle facilite, par ailleurs, des rencontres B to B entre tisserands, couturiers modélistes, designers, peintres, brodeurs... Il y a aussi, les ateliers et tables rondes avec des experts en la matière pour un transfert de compétences. Les stands d'exposition-vente sont déployés pour sensibiliser et faire renaître les vocations.

Aussi, les différents artisans, gestionnaires d'entreprises artisanales, dont le travail a pour base le raphia, prennent connaissance de tous les outils qui sous-tendent l'accompagnement qu'ils peuvent bénéficier avec l'appui du gouvernement, à travers le ministère en charge de l'Artisanat et d'autres partenaires.