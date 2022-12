Sénégal: Industries manufacturières - Une amélioration de 5,3% du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2022

Au troisième trimestre 2022, le chiffre d'affaires des industries manufacturières s'est amélioré de 5,3% en variation annuelle.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette amélioration est due particulièrement, de la bonne performance notée au niveau de la vente des produits chimiques et pharmaceutiques (+72,2%), des produits textiles et articles d'habillement (+45,7%), des matériaux minéraux (+6,5%) et des produits du raffinage et de la cokéfaction (+4,6%). La baisse du chiffre d'affaires du cuir travaillé et articles de voyage (-58,9%), des produits métallurgiques et de fonderie (-21,7%) et des produits agro-alimentaires (-4,0%) ont jugulé la hausse de celui des industries manufacturières.

Sur les trois premiers trimestres de 2022, explique l'Ansd, le chiffre d'affaires de ces industries s'est relevé de 6,7%, comparativement à celui de la période correspondante de 2021.

Relativement à celui de la période correspondante de 2021, poursuit l'Ansd, le chiffre d'affaires dans les industries extractives est ressorti en hausse de 5,2% au troisième trimestre 2022. Cette augmentation est expliquée par le relèvement des ventes des autres produits des industries extractives (+17,7%).

Quant au chiffre d'affaires des industries environnementales, il s'est détérioré de 10,7% en relation avec la baisse de celui des activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets (-10,8%). Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires des industries environnementales s'est relevé de 16,8%, comparativement à celui de la période correspondante de 2021.

S'agissant du chiffre d'affaires de l'égrenage de coton, il a chuté de 99,1% au troisième trimestre 2022, en liaison avec la forte baisse des ventes de coton. Toutefois, le cumul sur les trois premiers trimestres de 2022 s'est relevé de 64,0% relativement à la période correspondante de 2021.