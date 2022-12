Sénégal: Chiffre d'affaires dans l'industrie - L'Ansd note une progression de 5,4% au 3ème trimestre 2022

Le chiffre d'affaires dans l'industrie a progressé de 5,4% au troisième trimestre 2022, comparé à celui de la même période de 2021.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cet accroissement est consécutif à la hausse du chiffre d'affaires dans la production d'électricité de gaz et d'eau (+10,7%), dans les industries manufacturières (+5,3%) et celles extractives (+5,2%). Par ailleurs, sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires s'est accru de 10,5%, en comparaison à celui de la même période de 2021.

L'Ansd relève une progression du chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau. "Le chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau s'est relevé de 10,2% au troisième trimestre 2022, comparativement à celui de la même période de 2021 ", informe l'Ansd. Cette évolution est attribuable à la hausse simultanée des ventes d'eau (+12,7%), d'électricité et de gaz (+9,6%).

En cumul sur les trois premiers trimestres de 2022, le chiffre d'affaires de ces industries s'est raffermi de 12,8%, comparativement à celui de la période correspondante de 2021.