Congo-Kinshasa: Lycée Sainte Germaine - Les anciens élèves offrent une nouvelle bibliothèque

Le Lycée Sainte Germaine de N'djili vient de bénéficier d'une nouvelle bibliothèque réfectionnée et rénovée par les anciens élèves de la promotion 1996.

Samedi 17 décembre dernier, cet ouvrage a été béni et inauguré par le Cardinal Fridolin Ambongo après avoir célébré la messe dans le cadre d'une journée festive marquant le 50ème anniversaire de l'existence de l'école. C'était en présence notamment, du représentant du Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), du Bourgmestre de la commune de N'djili, du corps enseignant, des donateurs et des élèves.

Lors de son mot prononcé à la fin de l'homélie, le prélat catholique n'a pas caché sa satisfaction face à l'acte posé.

" Je suis heureux de bénir et d'inaugurer aujourd'hui une nouvelle bibliothèque. Fruit des efforts et des sacrifices consentis par les anciens élèves de ce Lycée que je remercie de tout cœur pour leur générosité. On n'oublie jamais l'école qui a fait de nous ce que nous sommes ".

Le préfet Colin Mombanga a salué à sa juste valeur l'action posée par ses ex-élèves. " J'ai reçu ces enfants petits, ils m'avaient considéré comme leur papa et je m'étais mis à cette place. Aujourd'hui, je suis en train de recevoir leur reconnaissance. Ça me dépasse, et je manque les mots pour les remercier, les féliciter et les aimer " , a-t-il déclaré, sous une grande émotion, étant celui qui a enseigné le cours d'anglais à ces anciens lycéens.

Il a signalé que la bibliothèque mise à la disposition du Lycée Sainte Germaine va donner la vie à ses écoliers.

" Quelqu'un qui est venu soutenir la bibliothèque, c'est quelqu'un qui est venu vous donner la vie. La bibliothèque améliore la lecture des enfants ", a-t-il conclu.

Réunis au sein du groupe dénommé : " les anciens du Lycée du 27 octobre-promotion 1996" (L27-P1996), les anciens de cette promotion ne sont pas à leur première action.

En décembre 2021, ils ont fait un don des 51 bancs.

Le Coordonnateur du groupe, Stanley Mbuebue dit être soulagé de voir la rénovation de la bibliothèque du Lycée Sainte Germaine. " C'est une fierté, pour nous, qui faisons partie des élites de cette école " , a-t-il poursuivi.

Il a profité de l'opportunité pour demander aux élèves de garder jalousement l'ouvrage et de le maintenir en bon état. Leur souhait, a notifié Stanley Mbuebue, est de faire encore plusieurs actions au profit de leur école mère.

Il y a lieu de noter que les anciens élèves de la promotion 1996 sont déterminés à pouvoir se constituer au sein d'une association sans but lucratif, afin d'apporter, avec le concours des personnes de bonne volonté, d'autres actions à impact visible pour leur école formatrice.