Congo-Kinshasa: Pour garantir la crédibilité et la transparence du processus électoral - La LICOPADEL exige l'accréditation des observateurs électoraux

Au cours d'une session d'analyse technique du calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) organisée le lundi 19 décembre 2022, en rapport avec le processus électoral de 2023, la Ligue congolaise pour la paix, les droits de l'homme et les élections (LICOPADEL/Ongdh-asbl) que dirige Pindu-di-Lusanga Patrick, révèle les forces, les faiblesses et les opportunités du calendrier électoral publié par la CENI pour la tenue des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales dans le délai constitutionnel en RDC.

Organisée avec l'appui technique et financier de National Endowment for Democracy (NED), World MovementDemocracy et la CENI, cette rencontre a permis aux experts de la LICOPADEL de faire quelques recommandations aux institutions habilitées de trouver la solution à certaines contraintes pour bien organiser des élections crédibles et inclusives.

Notamment, la promulgation de la loi sur la répartition des sièges dans un délai précis par le Président de la république Félix-Antoine Tshisekedi. Elle recommande à la CENI de réajuster certaines dates de ce calendrier électoral et de communiquer officiellement avec les autres parties prenantes, a savoir : les organisations de la société civile, les partis politiques, les partenaires techniques et financiers afin de veiller à ce que ses agents et personnels soient aptes et professionnels. Aussi, la LICOPADEL recommande à la CENI de procéder déjà à l'accréditation des observateurs électoraux dans le délai imparti dans le calendrier.

Au Parlement, la LICOPADEL recommande de voter la Loi sur la répartition des sièges tout en souhaitant au gouvernement de la république, de doter la CENI d'un budget additionnel et de respecter la mise en œuvre du plan de décaissement des fonds des opérations électorales, de mettre fin à l'insécurité dans les zones en conflits où l'insécurité règne.

Contraintes

Certes, des efforts ont été conjugués. Mais, après examen et analyse, en tenant compte des contraintes présentées par la CENI, ces travaux ont donné lieu à quelques points essentiels notamment, la publication du calendrier électoral par la CENI; l'acquisition des matériels d'enrôlement et l'identification des électeurs, la formation des agents électoraux; l'identification des centres d'enrôlement des électeurs et la prise en compte par la CENI, de tous les scrutins à tous les échelons prévus par la constitution.

Faiblesses

Parmi les faiblesses, il y a lieu de noter la faible sensibilisation de la CENI par rapport aux opérations de l'identification des observateurs; l'absence d'accréditation des observateurs ; la courte durée des opérations d'enrôlement vu les poids démographique de 10 provinces pilotes concernés et l'absence de publication de la cartographie des centres d'inscription.

L'appropriation du calendrier électoral par la société civile et les parties politiques pour sensibiliser les électeurs aux processus électoral; les partenaires techniques et financiers se préparent pour financer le processus électoral et les élections ne seront organisées dans le délai constitutionnel que si les contraintes présentées par la CENI sont résolues, ce sont les opportunités relevées par les experts, qui ont travaillé en groupe.

En effet, la LICOPADEL qui a examiné et analysé le calendrier électoral publié en date du 26 novembre dernier par la CENI, a constaté que ce calendrier est réaliste, prenable et flottant.

En tant cercle de réflexion, d'étude et de prospective, la LICOPADEL a également recommandé aux organisations de la société civile et les partis politiques de se mobiliser pour renforcer l'éveil citoyen autour du processus électoral et de la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusive et apaisées d'ici fin de l'année 2023.