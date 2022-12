Madagascar: Lutte contre l'insécurité alimentaire - L'USAID a alloué 45 millions USD pour le Sud

La dernière analyse de la classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) fait état de plus de deux millions de personnes dans les régions du Sud et du Sud-Est de Madagascar qui seraient en insécurité alimentaire aiguë.

En revanche, un demi-million de personnes souffrent de malnutrition aiguë, dont l'origine est due à la sécheresse qui sévit ces dernières années consécutives dans ces régions, aggravée par la flambée des prix des intrants agricoles surtout les engrais et les prix des carburants sur le marché international. Pour éviter que cette situation ne se détériore, l'USAID (Agence des États-Unis pour le développement international) a alloué 45 millions de dollars au nom du peuple américain au Programme Alimentaire Mondial (PAM), dans le but de fournir une aide alimentaire vitale dans le sud de la Grande île. " Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement des États-Unis et le peuple américain pour leur ferme soutien à la réponse d'urgence du PAM dans le sud de Madagascar, touché par la sécheresse. Ce qui a permis d'éviter la famine pendant la période de soudure 2021/2022 ", a déclaré Pasqualina Di Sirio, directrice du PAM à Madagascar. " Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, il est important que nous continuions à travailler ensemble pour réduire les besoins humanitaires qui y demeurent inacceptables ", a-t-elle poursuivi.

Aide alimentaire pour 800 000 personnes

L'appui de l'USAID a permis au Programme Alimentaire Mondial de fournir une aide alimentaire et nutritionnelle vitale aux ménages les plus gravement touchés tout en évitant une catastrophe humanitaire complète. " En novembre dernier, près de 800 000 personnes ont reçu une aide alimentaire en nature et des transferts monétaires de la part de cet organisme international, dans le cadre de la réponse à la sécheresse dans le sud de Madagascar. Le PAM fournit également un soutien nutritionnel pour prévenir et traiter la malnutrition de 80 000 enfants et 12 000 femmes enceintes et allaitantes ", d'après toujours ses explications. De son côté, Anne Williams, directrice de mission de l'USAID à Madagascar, a déclaré que par l'intermédiaire de l'USAID, le peuple américain est heureux de soutenir les interventions dynamiques du PAM en faveur des personnes les plus vulnérables de Madagascar.

Principal donateur

Accompagnée par les dirigeants du PAM et le ministre en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, elle a d'ailleurs effectué une visite dans le village d'Ankirikirika, dans le district d'Amboasary, pour constater de visu les actions menées par toutes les parties prenantes pour lutter contre l'insécurité alimentaire. " Nous avons observé une opération efficace et bien géré pour acheminer l'aide à ceux qui en ont le plus besoin dans ce village ", a-t-elle confié. Il faut savoir que les États-Unis constituent le principal donateur du PAM à Madagascar, en ayant contribué à plus de 100 millions de dollars aux opérations destinées à lutter contre l'insécurité alimentaire dans la partie sud de la Grande île au cours des deux dernières années.