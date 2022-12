Congo-Brazzaville: Fête de la nativité - Rick Gérald Bokilo offre des jouets aux enfants

Le député de Poto-Poto I, Rick Gérald Bokilo, a remis le 20 décembre à Brazzaville des jouets de Noël aux enfants de sa circonscription électorale afin de contribuer à leur épanouissement à la faveur de la fête de la nativité.

Le geste généreux du député de Poto-Poto I est expliqué en terme d'amour. " Si nous avons tenu à rencontrer nos enfants de la circonscription en cette occasion, c'est parce que Noël célèbre la naissance du Christ. C'est donc une rencontre avec l'enfant nouveau-né. Cet enfant nouveau-né, que les chrétiens contemplent le visage à Noël, se manifeste comme Dieu amour : il demande également notre amour vis-à-vis de son prochain ", a expliqué Rick Gérald Bokilo.

Par leurs couleurs, textures et sons qu'ils produisent, les jouets permettent à l'enfant d'apprendre et d'appréhender le monde qui l'entoure et de stimuler son imagination.

Ainsi, le cadeau devient peu à peu un élément emblématique et indispensable des fêtes de Noël, bien avant le sapin ou le père Noël lui-même. Il permet de restaurer des liens familiaux ou inconsciemment de faire passer un message aimable et de renouer les contacts avec une base électorale.

Outre l'argumentation chrétienne développée en la circonstance, le député de Poto-Poto I tient aussi à la formation et l'encadrement des ressources humaines jeunes. Il a cité, entre autres, la réhabilitation de l'éclairage public dans les quartiers 31 et 32 et à la rénovation de l'école primaire Pierre-Ndzoko.

" Les enfants sont l'avenir de demain. Merci de m'avoir donné, une fois de plus, l'occasion de vous exprimer mon engagement indéfectible de vous servir toujours à travers les réalisations. Nous continuerons de travailler pour la mise en œuvre de bien d'autres projets d'intérêt commun dans notre circonscription ", a-t-il conclu.